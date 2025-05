Mais de 6,6 mil pessoas são vacinadas em ação do Dia D e Capital avança na cobertura

Aconteceu neste final de semana o Dia D de vacinação contra Influenza em Campo Grande, que contou com 15 pontos de vacinação e Drive Thru aberto no sábado (10) e no domingo (11). Ao todo, 8.710 doses contra a gripe foram utilizadas nos dois dias de vacinação.

Para as autoridades em saúde, o número é visto com satisfação, uma vez que, assim, a Capital cresce na cobertura da vacina, com 33,34% do público-alvo imunizado, superando os índices estaduais e nacionais. Desde o início da campanha, foram 168.855 doses aplicadas em toda a população a partir dos seis meses de idade.

“A oferta da vacina em unidades de saúde e em sistema de drive thru foi essencial para o crescimento da cobertura nesse final de semana, uma vez que a dose é oportunizada para toda a população, facilitando o acesso ao nível máximo que a secretaria de saúde consegue disponibilizar”, explica a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

Para ela, o acesso facilitado à vacina é a maior ferramenta para o aumento da cobertura da vacina, garantindo assim a segurança da maior parte da população. “Nós temos que pensar no público mais vulnerável, essas pessoas precisam da vacinação e, quem não pode se imunizar também é protegido quando há um número maior de pessoas imunizadas”, conclui.

Veruska Lahdo, superintendente de vigilância em saúde e ambiente, completa dizendo que o drive foi ativado para atender ao Dia D, mas que segue sendo estudado pela secretaria. “Essa é uma ferramenta que nos auxilia muito na ampliação da cobertura e temos a possibilidade de reativá-lo sempre que for observada a devida necessidade”, comenta.

Campo Grande contou com dois drives thrus neste final de semana, um instalado no parque Ayrton Senna, que aplicou 2.989 doses durante os dois dias de funcionamento, e outro no Quartel do Corpo de Bombeiros, que aplicou 2.090 doses no sábado.

Outras 13 unidades de saúde também estiveram abertas durante o Dia D e, ao todo, foram aplicadas 3.633 doses do imunizante nesses locais. Durante a semana, a vacina contra gripe é disponibilizada nas 74 unidades de saúde, e a sala de vacinação funciona no mesmo horário que os demais serviços são disponibilizados.

