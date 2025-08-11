Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Esportes

Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR

Competição garante duas vagas diretas para Mundial de 2026, no Canadá

11/08/2025 21h01
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Divulgação/CBBC
© Divulgação/CBBC

A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas avançou às quartas de final da Copa América, em Bogotá (Colômbia), com 100% de aproveitamento. Nesta segunda-feira (11), as brasileiras atropelaram El Salvador, por 91 a 4, fechando a fase de grupos na liderança da chave B, com três vitórias em três partidas. A seleção volta à quadra na terça (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Peru ( último colocado do Grupo A , como prevê o regulamento).

O chaveamento completo das quartas de final sairá após o término do último confronto do Grupo A, programado para às 19h30 desta segunda (11), a Colômbia e Canadá (a partir das 19h30). Todos os jogos da competição têm transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF, na sigla em inglês).

[Post Instagram]

A Copa América distribuirá duas vagas diretas ao Mundial de basquete em cadeira de rodas de 2026, em Ottawa (Canadá) para as seleções finalistas e outra duas para repescagem. Além da vaga no Mundial, o Brasil busca um ouro inédito na competição. A seleção feminina já subiu ao pódio duas vezes, com medalha de bronze. Nas duas ocasiões (2017 e 2022), o Brasil derrotou a Argentina.

A campanha invicta do Brasil começou no último sábado (9), quando venceu o Canadá -sede do Mundial de 2026 – por 70 a 62, pelo Grupo B. No dia seguinte, a seleção bateu a Colômbia por 67 a 29. Na chave A estão Argentina, Estados Unidos, México e Peru.

Todas as oito seleções participantes seguem às quartas, com o seguinte chaveamento: 1º do grupo A x 4º do grupo B, 2ºA x 3ºB, 3ºA x 2ºB e 4ºA x 1ºB. As equipes vencedoras disputarão as semifinais na quarta (13). A decisão do título está programada para quinta (14).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Corrida Noturna 190 da PM de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas em Campo Grande
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Beneficiário do Bolsa Atleta, Yeltsin Jacques representa o Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Jogos Escolares da Juventude definem campeões do futsal e do voleibol no segundo bloco de competições
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
15°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:
13°

Sensação

2.38 km/h

Vento

35%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 minutos Projeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimas
Há 2 minutos Projeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Há 2 minutos Polícia Militar realiza solenidade de troca de comando do CPA-6 em Coxim
Há 2 minutos Projeto prevê rastreadores para ampliar segurança de pessoas com autismo em MS
Há 2 minutos PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 8 horas No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 5 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados