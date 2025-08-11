Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Moradores discutem Estudo de Impacto de Vizinhança no Chácara Cachoeira

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), convida todos os inte...

11/08/2025 21h00
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), convida todos os interessados para a audiência pública que será realizada nesta terça-feira, 12 de agosto, às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista.

O evento terá como objetivo apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente ao empreendimento multirresidencial com 12 unidades habitacionais (utilização de Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC), localizado no lote 15A da Quadra 14, com frente para a Rua Doutor Zerbini, entre a Rua Marcino dos Santos e Rua Nero Lerina da Silva, Bairro Chácara Cachoeira – Verum Incorporadora Ltda. – Processo Administrativo n. 37.790/2025-19.

Conforme o Decreto n. 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

A Planurb reforça que a sociedade civil teve a oportunidade de contribuir com sugestões e propostas relacionadas ao EIV apresentado pelo empreendedor. Essas contribuições poderiam ser protocoladas presencialmente na sede da Autarquia ou enviadas para o e-mail [email protected] no período de 7 a 25 de julho de 2025.

Serviço

Audiência sobre Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

Data: 12 de agosto de 2025

Horário: 18h

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Sítio eletrônico com os documentos a serem discutidos na audiência pública: www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

Canal do YouTube: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra imagem de audiência pública que ocorreu anteriormente.

