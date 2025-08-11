Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Começa a 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador com premiação de R$ 35 mil

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realizou no sábado (9/8), às 15h, no Estádio Ramão Per...

11/08/2025 21h00
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realizou no sábado (9/8), às 15h, no Estádio Ramão Pereira, no Bairro Estrela do Sul, a abertura oficial da 4ª edição da Copa Campo Grande de Futebol Amador, categoria masculina.

A competição conta com 58 times e cerca de 1.270 atletas, representando Campo Grande, Corumbá, Jaraguari, Camapuã e Ribas do Rio Pardo. Os jogos serão disputados em cinco locais: Estádio Jacques da Luz, Praça do Estrela do Sul, Praça do José Abrão, Praça da Moreninha III e Praça da Moreninha II.

O torneio distribuirá R$ 35 mil em prêmios: R$ 19 mil para o campeão, R$ 10 mil para o vice e R$ 6 mil para o terceiro colocado.

Mais que uma disputa esportiva, a Copa busca fortalecer o futebol amador nas regiões da cidade, promover o esporte como um direito e incentivar a convivência comunitária. O evento integra o calendário de comemoração aos 126 anos de Campo Grande, reforçando o compromisso da gestão municipal com o esporte e o desenvolvimento social.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, ressaltou a importância da competição. “Mais uma vez a Funesp se fazendo presente no aniversário de Campo Grande. Falo em nome da prefeitura, que tem investido muito no esporte e lazer. Vamos comemorar os investimentos e a oportunidade de vivermos numa cidade abençoada. Um bom evento e que a melhor equipe vença, dentro do espírito esportivo”, afirmou.

O deputado estadual Lidio Lopes também destacou o evento. “Parabéns a cada atleta das 58 equipes participantes. É uma bela competição de futebol amador de Campo Grande. Eu tenho certeza que será fantástico o decorrer desses dias alusivos ao aniversário da nossa cidade”, disse.

O presidente da Federação de Futebol de MS, Estevão Petrallás, destacou a parceria com a fundação. “Em nome da federação, é uma honra estar aqui hoje. Temos atuado intensamente para promover competições em diversas regiões do estado. Destaco aqui, a parceria que temos com a Funesp que tem sido fundamental para o fortalecimento do futebol de Campo Grande”, disse.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram integrantes do futebol amador.

