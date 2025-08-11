Região do Bandeira vive dia histórico com pacote de obras aguardadas há décadas

A semana começa com a entrega de um pacote de obras e o lançamento de novos investimentos na região do Bandeira, em Campo Grande. Nesta segunda-feira (11), a prefeita Adriane Lopes, acompanhada da vice-prefeita Camilla Nascimento, e do governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, participou da solenidade onde obras de infraestrutura e pavimentação no Jardim Itatiaia tiveram sua primeira etapa entregue a população.

Os serviços incluem drenagem, pavimentação e construção de calçadas nas vias entre a Lagoa Itatiaia e a Avenida Três Barras. Em algumas ruas do entorno, a pavimentação é feita com paver — blocos de concreto em formato de tijolos que permitem maior absorção da água da chuva.

A prefeita Adriane Lopes destaca que Campo Grande investe mais de R$ 250 milhões em setores essenciais. Ela acrescenta que as obras estruturantes de drenagem e pavimentação representam um marco, já que, no passado, o asfalto era executado sem a devida drenagem, o que gerava mais gastos de dinheiro público para refazer as vias já pavimentadas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

No Residencial Itatiaia, o diferencial está no tipo de solo, onde a água atinge rapidamente a superfície, exigindo intervenções ainda mais específicas de drenagem para evitar alagamentos nas ruas.

“Conhecemos nossa cidade e sabemos que existem problemas. Uma cidade que cresce, enfrenta desafios e, ao mesmo tempo, avança em obras e na gestão pública. Seguimos fazendo o certo. Aqui no Itatiaia, por exemplo, estamos realizando a obra de drenagem e asfalto aguardada há mais de 20 anos. Sabemos que esse investimento em drenagem é essencial para a cidade. Em pouco tempo, vamos entregar o novo acesso às Moreninhas, que já está em fase de desapropriação. E logo o Bairro Nova Jerusalém, junto com todo o complexo do entorno — receberá pavimentação e drenagem.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Barbosinha ressalta que as parcerias e a articulação do Executivo trazem resultados para a Capital. “Com um jeito simples e a grande capacidade de liderança, a prefeita Adriane tem dialogado com a bancada federal, a bancada estadual e construído parcerias com o Governo do Estado. O governador Eduardo Riedel me pediu que acompanhasse a prefeita nessa construção de uma grande parceria. É preciso dialogar e caminhar juntos. A soma de esforços faz a diferença e, quando vemos o governo municipal dialogando com o governo estadual, percebemos as transformações.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ele acrescenta que a parceria entre Prefeitura e Governo do Estado continua gerando resultados com “mais asfalto, mais saneamento, mais infraestrutura, mais saúde, mais educação. É assim que estamos construindo uma Campo Grande cada vez melhor”.

O presidente regional do Bandeira, José Humberto, afirma que a região não recebe projetos dessa dimensão há 20 anos. “Campo Grande vive um momento histórico com a retomada de obras que estavam paradas e o início de novas execuções. Exemplos como a execução que está em andamento aqui da revitalização da Lagoa Itatiaia, o reordenamento da Avenida Três Barras e o lançamento do posto de saúde do Jardim das Perdizes mostram o compromisso de transformar promessas antigas em realidade.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Em nome da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o deputado Dagoberto Nogueira enfatizou que, mesmo diante da crise que atinge o Brasil e o Estado, o Município se sobressai. “O momento é de grande crise, com queda significativa na arrecadação do Estado, o que também reflete nos municípios. Ainda assim, é preciso reconhecer que, diante das condições em que assumiu a Prefeitura, a prefeita Adriane e sua equipe vêm transformando a administração municipal e fazendo a diferença. Quero dizer ainda que a bancada federal está à disposição para participar de projetos e lançamentos como esse.”

A vice-prefeita Camilla Nascimento pontuou a importância da união entre os poderes para viabilizar as entregas. “A união de todas essas forças é o que realmente faz tudo acontecer, pois todos têm uma sigla em comum: CG, de Campo Grande. O objetivo é único — buscar sempre o melhor para a cidade — e a demonstração desse compromisso está presente aqui.”

Na região do Bandeira, foram entregues obras em praças localizadas no Jardim Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Jardim Perdizes, Angicos, Cidade Morena e Moreninha 4.

Foram lançadas ainda as obras de pavimentação e drenagem do Jardim Jerusalém, a construção do espaço esportivo comunitário no Parque Jacques da Luz, a construção da USF Perdizes, a revitalização da Praça do Preto Velho, a construção da EMEI Moreninha 2 e a requalificação da Avenida Bom Pastor — esta última em fase de licitação.

As entregas contam com recursos viabilizados por meio de parcerias com a bancada federal, que destina investimentos para Campo Grande, e com o apoio do Governo do Estado.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram o evento de lançamento do pacote de obras, trechos da lagoa e autoridades.