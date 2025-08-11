“A Década do Novo CPC” discute visão do TJMS sobre mudanças no processo brasileiro

O novo episódio do podcast “A Década do Novo CPC: Desafios e Conquistas”, que estreia nesta semana na TV ALEMS, traz o desembargador Vilson Bertelli, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), para uma conversa aprofundada sobre os mecanismos encontrados pelo Judiciário estadual na interpretação e aplicação das principais mudanças introduzidas pelo Novo Código de Processo Civil, que completa dez anos de vigência em 2025.

O episódio é conduzido por Fábio Camillo, diretor jurídico da Casa de Leis, e Gustavo Giacchini, secretário jurídico do Parlamento Estadual, que exploram, ao lado do convidado, os impactos práticos do Novo CPC na atuação dos tribunais estaduais, os avanços em matéria de celeridade e segurança jurídica, além dos desafios ainda presentes na consolidação da nova cultura processual em uma linguagem acessível, oferecendo um panorama qualificado sobre a evolução do processo civil brasileiro sob a perspectiva de quem vivencia o sistema judiciário na prática.

O podcast tem suas exibições pela TV ALEMS às segundas (13h15), terças (8h15) e quintas-feiras (13h15), além dos sábados (10h30) e domingos (15h45). E para quem quiser assistir pelo computador ou smartphone, pode conferir o Youtube do Legislativo estadual ( aqui ). Acompanhe o programa no vídeo abaixo: