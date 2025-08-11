Campo Grande se consolida como maior geradora de emprego no 1º semestre de 2025

Campo Grande reafirmou sua posição como principal geradora de empregos formais em Mato Grosso do Sul, registrando um saldo positivo de 6.307 vagas no primeiro semestre de 2025. Este resultado representa um crescimento de 2,55% no período e consolida a capital como responsável por mais de um quarto (26,5%) de todos os empregos formais criados no estado (JUCEMS).

A capital também estabeleceu novos patamares na abertura de empresas, registrando 2.046 novas empresas e 8.713 microempreendedores individuais (MEIs) formalizados entre janeiro e abril de 2025. Estes números representam 42% do total de empresas e 45% dos MEIs abertos em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Para o secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Jr., o desempenho da capital tanto na geração de empregos quanto na formalização de novos postos de trabalho reflete as políticas de desburocratização implementadas pelo Município. “Campo Grande conquistou o menor tempo médio de abertura de empresas em Mato Grosso do Sul: apenas 2 horas e 53 minutos”, diz.

Os dados podem ser conferidos no Boletim Econômico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) publicado nesta segunda-feira (11) no site da Secretaria (HIPERLINKAR) https://www.campogrande.ms.gov.br/sidagro/downloads/?tax=category%3D18

O boletim também mostra que o setor de Serviços manteve sua hegemonia na geração de empregos, sendo responsável por 3.661 novas vagas no semestre, o que representa 58% do total de empregos criados em Campo Grande. A Construção Civil ocupou a segunda posição com 1.291 postos de trabalho. Já o Comércio registrou 503 novas vagas, com destaque para o crescimento no setor atacadista. A Agropecuária contribuiu com 439 novos postos e a Indústria adicionou 413 empregos ao mercado local.

No ranking estadual de geração de empregos, Campo Grande manteve ampla liderança, seguida por Inocência (1.958 vagas) e Três Lagoas (1.510 vagas). A diferença significativa entre a capital e os demais municípios evidencia a concentração da atividade econômica e a importância de Campo Grande como polo de atração de investimentos e geração de oportunidades.