Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Campo Grande se consolida como maior geradora de emprego no 1º semestre de 2025

Campo Grande reafirmou sua posição como principal geradora de empregos formais em Mato Grosso do Sul, registrando um saldo positivo de 6.307 vagas ...

11/08/2025 18h54
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Campo Grande reafirmou sua posição como principal geradora de empregos formais em Mato Grosso do Sul, registrando um saldo positivo de 6.307 vagas no primeiro semestre de 2025. Este resultado representa um crescimento de 2,55% no período e consolida a capital como responsável por mais de um quarto (26,5%) de todos os empregos formais criados no estado (JUCEMS).

A capital também estabeleceu novos patamares na abertura de empresas, registrando 2.046 novas empresas e 8.713 microempreendedores individuais (MEIs) formalizados entre janeiro e abril de 2025. Estes números representam 42% do total de empresas e 45% dos MEIs abertos em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Para o secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Jr., o desempenho da capital tanto na geração de empregos quanto na formalização de novos postos de trabalho reflete as políticas de desburocratização implementadas pelo Município. “Campo Grande conquistou o menor tempo médio de abertura de empresas em Mato Grosso do Sul: apenas 2 horas e 53 minutos”, diz.

Os dados podem ser conferidos no Boletim Econômico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) publicado nesta segunda-feira (11) no site da Secretaria (HIPERLINKAR) https://www.campogrande.ms.gov.br/sidagro/downloads/?tax=category%3D18

O boletim também mostra que o setor de Serviços manteve sua hegemonia na geração de empregos, sendo responsável por 3.661 novas vagas no semestre, o que representa 58% do total de empregos criados em Campo Grande. A Construção Civil ocupou a segunda posição com 1.291 postos de trabalho. Já o Comércio registrou 503 novas vagas, com destaque para o crescimento no setor atacadista. A Agropecuária contribuiu com 439 novos postos e a Indústria adicionou 413 empregos ao mercado local.

No ranking estadual de geração de empregos, Campo Grande manteve ampla liderança, seguida por Inocência (1.958 vagas) e Três Lagoas (1.510 vagas). A diferença significativa entre a capital e os demais municípios evidencia a concentração da atividade econômica e a importância de Campo Grande como polo de atração de investimentos e geração de oportunidades.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Começa a 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador com premiação de R$ 35 mil
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Moradores discutem Estudo de Impacto de Vizinhança no Chácara Cachoeira
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Região do Bandeira vive dia histórico com pacote de obras aguardadas há décadas
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
15°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:
13°

Sensação

2.38 km/h

Vento

35%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 7 minutos Projeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimas
Há 7 minutos Projeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Há 7 minutos Polícia Militar realiza solenidade de troca de comando do CPA-6 em Coxim
Há 7 minutos Projeto prevê rastreadores para ampliar segurança de pessoas com autismo em MS
Há 7 minutos PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 8 horas No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 5 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados