Aniversário
Mato Grosso do Sul

Parceria entre Governo de MS e prefeitura fortalece Campo Grande com investimentos estruturantes

Obras e ações conjuntas reforçam compromisso de Estado e município para garantir mais infraestrutura, serviços e qualidade de vida à populaçãoA par...

11/08/2025 18h54
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Obras e ações conjuntas reforçam compromisso de Estado e município para garantir mais infraestrutura, serviços e qualidade de vida à população

A parceria sólida entre o Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande tem garantido avanços concretos na Capital, com investimentos expressivos em obras estruturantes e serviços essenciais. Ao celebrar os 126 anos da cidade, a união de esforços entre as gestões reafirma o compromisso de trabalhar de forma integrada para que nenhum cidadão fique para trás.

Durante a agenda na Capital, nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Campo Grande detalhou o Pacote de Obras e o Lançamento de Novas Obras na Região Urbana do Bandeira, que concentra importantes investimentos em infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida.

Entre as ações, estão a pavimentação e drenagem no bairro Itatiaia, a execução da primeira e segunda etapas do asfalto no Itamaracá, a revitalização de praças e áreas de lazer, além de intervenções em saneamento e iluminação pública. O pacote também inclui melhorias na malha viária, construção de equipamentos públicos e ampliação de serviços, garantindo mais segurança, conforto e desenvolvimento para os moradores.

Somente por meio do programa MS Ativo, o Governo do Estado investe mais de R$ 280 milhões em obras concluídas e em andamento nas área de saúde, educação e infraestrutura no município.

Essas melhorias se somam às iniciativas da Prefeitura, que, durante o mês de aniversário da cidade, promove mais de 230 ações, entre inaugurações e lançamentos distribuídos pelas sete regiões urbanas e distritos, somando R$ 250 milhões em investimentos.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha) destacou durante o evento que essa integração entre os poderes potencializa resultados e amplia benefícios à população.

“O somatório de esforços faz a diferença. Quando o governo municipal dialoga com o governo estadual e o governo federal, as transformações acontecem. Campo Grande é hoje a capital estratégica da Rota Bioceânica, e nossa parceria vai se traduzir em mais asfalto, saneamento, infraestrutura, saúde e educação. Quem ganha com isso é a população”, afirmou.

Para a prefeita Adriane Lopes, o trabalho conjunto tem permitido colocar Campo Grande em posição de destaque no cenário estadual e nacional.

“Graças à parceria com o Governo do Estado, conseguimos manter nossa cidade como protagonista e oferecer novas oportunidades à população. Temos hoje pleno emprego e seguimos avançando em obras importantes, como as do bairro Itamaracá, que em breve serão entregues. Campo Grande cresce, e com essa união estamos preparados para enfrentar desafios e seguir gerando desenvolvimento”, destacou.

Com novas frentes de trabalho abertas e um calendário de entregas que se estende pelos próximos meses, a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande demonstra, na prática, que o diálogo entre os poderes é capaz de gerar resultados concretos.

"Campo Grande é o coração do nosso Estado e, quando o Governo e a Prefeitura caminham juntos, o resultado é mais obra entregue, mais serviço funcionando e mais qualidade de vida para a população. Nosso compromisso é seguir trabalhando para que ninguém fique para trás", finaliza Barbosinha.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria
Fotos: João Garrigó/Vice-governadoria

ATENÇÃO:confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio, falas e coletiva do evento

