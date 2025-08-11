Whats

Senado Federal

Atualização de acordo fiscal entre Brasil e Chile vai a Plenário na quinta-feira

A ratificação doprotocolo que altera convenção entre Brasil e Chile para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal de Imposto de Renda é...

11/08/2025 18h54
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Também serão votados acordos internacionais com Turquia e El Salvador - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Também serão votados acordos internacionais com Turquia e El Salvador - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A ratificação doprotocolo que altera convenção entre Brasil e Chile para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal de Imposto de Renda éum dos três acordos internacionais que serão votados no Plenário do Senado nesta quinta-feira (14).

O protocolo atualiza trechos referentes a quem é considerado “pessoa” ou “residente” do Estado contratante, tributação de fundo de pensão, definição de “estabelecimento permanente”, royalties e procedimento amigável, entre outros itens. Também foi atualizado o trecho sobre intercâmbio de informações entre as respectivas administrações tributárias.

O projeto de decreto legislativo ( PDL 722/2024 ) recebeu parecer favorável da senadora Tereza Cristina (PP-MS)na Comissão de Relações Exteriores (CRE).Em seu parecer, ela afirma que "a atualização do acordo poderá criar ambiente mais favorável para que empresas brasileiras com atuação internacional possam operar com maior segurança jurídica.”

Turquia

Também vai a Plenárioum acordo de cooperação entre Brasil e Turquia, assinado em 2022, na área da indústria de defesa.

Oobjetivo doacordo ( PDL 262/2024 ) é aprimorar as competências do setor por meio de uma cooperação mais efetiva nos campos de desenvolvimento, produção, aquisição, manutenção de bens e serviços de defesa e suporte técnico e logístico.

O acordo prevê a cooperação em diversas áreas da indústria de defesa, como pesquisa, desenvolvimento, produção e modernização conjunta de equipamentos, sistemas e materiais militares. Além disso, entre outros aspectos, inclui a implementação de projetos conjuntos nos respectivos territórios, apoio mútuo na aquisição e modernização de bens e serviços de defesa, intercâmbio de informações técnicas e científicas e promoção de acordos para o desenvolvimento e a fabricação de armamentos.

Na CRE, o projetoteve parecer favorável do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

El Salvador

Será votado ainda o PDL 319/2024 , que referenda o texto do acordo entre os governos do Brasil e de El Salvador para consolidar regras mútuas sobre serviços aéreos. O acordo foi assinado em Nova York, nos Estados Unidos, em 2022.

O acordo trata de diversos aspectos técnicos e operacionais, incluindo definições, designação das autoridades competentes, concessão de direitos de tráfego aéreo, flexibilidades operacionais, reconhecimento mútuo de certificados de aeronavegabilidade e de licenças e tarifas aplicáveis.

Na CRE, a matéria foi relatada pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

