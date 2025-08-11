Funsat realiza “Feira Campo Grande em Ação” no Parque Ayrton Senna

Como parte da programação oficial dos 126 anos de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) promove, na próxima quinta-feira (14), a “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”, no Parque Ayrton Senna, das 13h às 16h30.

O evento reúne múltiplas atividades gratuitas voltadas à população e inclui a entrega de certificados a 1.460 beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt). A programação também contará com mais uma edição itinerante do Emprega CG, oferecendo mil vagas para contratação imediata, com a participação de equipes de recrutamento de 20 empresas parceiras.

Durante a feira, serão assinados convênios entre o Poder Público Municipal e a Aliança Empreendedora, além de parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Também participam do evento o Senai-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Escola Funsat, que estarão disponíveis para prestar orientações sobre cursos, capacitação e serviços institucionais.

O público poderá ainda realizar a abertura ou atualização do cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), etapa essencial para concorrer às oportunidades intermediadas pela Funsat.

Serviço

Evento: Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro

Data: Quinta-feira, 14 de agosto

Horário: 13h às 16h30

Local: Parque Ayrton Senna – Campo Grande/MS

Atrações:

Mais de 2 mil vagas de emprego na intermediação

Recrutadores de 20 empresas parceiras

Abertura e atualização de cadastros no Sine

Informações: (67) 4042-0585 – Ramal 5841 (Departamento de Vagas e Emprego)

Instagram: @funsat.cg