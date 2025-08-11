Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Funsat realiza “Feira Campo Grande em Ação” no Parque Ayrton Senna

Como parte da programação oficial dos 126 anos de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) promove, na próxima quinta-feira (14), a “Fe...

11/08/2025 16h42
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Como parte da programação oficial dos 126 anos de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) promove, na próxima quinta-feira (14), a “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”, no Parque Ayrton Senna, das 13h às 16h30.

O evento reúne múltiplas atividades gratuitas voltadas à população e inclui a entrega de certificados a 1.460 beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt). A programação também contará com mais uma edição itinerante do Emprega CG, oferecendo mil vagas para contratação imediata, com a participação de equipes de recrutamento de 20 empresas parceiras.

Durante a feira, serão assinados convênios entre o Poder Público Municipal e a Aliança Empreendedora, além de parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Também participam do evento o Senai-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Escola Funsat, que estarão disponíveis para prestar orientações sobre cursos, capacitação e serviços institucionais.

O público poderá ainda realizar a abertura ou atualização do cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), etapa essencial para concorrer às oportunidades intermediadas pela Funsat.

Serviço

Evento: Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro
Data: Quinta-feira, 14 de agosto
Horário: 13h às 16h30
Local: Parque Ayrton Senna – Campo Grande/MS

Atrações:

Mais de 2 mil vagas de emprego na intermediação
Recrutadores de 20 empresas parceiras
Abertura e atualização de cadastros no Sine
Informações: (67) 4042-0585 – Ramal 5841 (Departamento de Vagas e Emprego)
Instagram: @funsat.cg

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Projeto Inverno Acolhedor totaliza mais de mil acolhimentos no Parque Ayrton Senna
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Campo Grande conquista prêmio nacional por tornar o centro mais humano e acessível
Divulgação Prefeitura de CG Prefeitura lança hoje o projeto “Cidade da Juventude”
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
24°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:
23°

Sensação

2.12 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 52 minutos Exploração em terras indígenas está na pauta da CDH
Há 52 minutos Agosto Cinza: MS registra até mil incêndios no mês mais crítico e reforça alerta
Há 52 minutos Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Há 52 minutos Brasil carece de políticas para adutos com doenças raras, aponta debate na CAS
Há 52 minutos Davi lamenta morte de senador colombiano
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 5 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 4 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados