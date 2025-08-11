Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Economia

Reunião com secretário de Tesouro dos EUA foi cancelada, diz Haddad

Ministro atribui cancelamento à articulação da extrema-direita

11/08/2025 16h42
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Prevista para esta quarta-feira (13), a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. A informação é do ministro Fernando Haddad, que atribuiu o cancelamento a uma articulação da extrema-direita estadunidense.

“A militância antidiplomática dessas forças de extrema direita que atuam junto à Casa Branca teve conhecimento da minha fala, agiu junto a alguns assessores, e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada”, declarou o ministro em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira (11).

Na semana retrasada, Haddad tinha dito que Bessent o tinha procurado para discutir o tarifaço do governo Donald Trump sobre os produtos brasileiros. O encontro primeiramente ocorreria por meio de videoconferência e depois seria estendido para uma conversa presencial.

“A assessoria do secretário Bessent fez contato conosco ontem [quarta-feira, 30] e, finalmente, vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio, na Califórnia. Haverá agora uma rodada de negociações e vamos levar às autoridades americanas nosso ponto de vista”, disse Haddad no último dia 31.

Haddad disse ter sido informado do cancelamento por e-mail , “um ou dois dias depois” de o próprio secretário de Tesouro dos EUA ter informado a reunião à imprensa. O ministro considera a motivação do cancelamento política, não econômica.

“Agiram junto a alguns assessores do presidente Trump, e a reunião com ele, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada e não foi remarcada até agora”, comentou Haddad. “Argumentaram falta de agenda. Uma situação bem inusitada. O que fica claro para nós é que a questão comercial não está em foco", afirmou.

O ministro da Fazenda lembrou que o Brasil está tendo tratamento diferenciado em relação a outros países e blocos econômicos que conseguiram negociar com o governo de Donald Trump, como a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Daniel Isaia/Agência Brasil Entrega da declaração do ITR 2025 começa nesta segunda-feira
ISTOCK Mercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em 2025
Foto: Divulgação / Mili Mili amplia linha premium com papel higiênico folha quádrupla
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
24°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:
23°

Sensação

2.12 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 52 minutos Exploração em terras indígenas está na pauta da CDH
Há 52 minutos Agosto Cinza: MS registra até mil incêndios no mês mais crítico e reforça alerta
Há 52 minutos Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Há 52 minutos Brasil carece de políticas para adutos com doenças raras, aponta debate na CAS
Há 52 minutos Davi lamenta morte de senador colombiano
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 5 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 4 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados