Aniversário
Campo Grande - MS

Projeto Inverno Acolhedor totaliza mais de mil acolhimentos no Parque Ayrton Senna

O projeto Inverno Acolhedor, lançado em maio, já totaliza 1076 acolhimentos realizados no Parque Ayrton Senna. Neste primeiro final de semana da aç...

11/08/2025 15h38
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O projeto Inverno Acolhedor, lançado em maio, já totaliza 1076 acolhimentos realizados no Parque Ayrton Senna. Neste primeiro final de semana da ação, que teve início na sexta-feira (8), foram efetuados 171 acolhimentos de pessoas em situação de rua que buscaram o local de forma espontânea ou encaminhadas via Centro POP, que disponibiliza o transporte de ônibus para o Parque.

A estrutura segue em funcionamento nesta segunda-feira (11), a partir das 18 horas. De acordo com a coordenadora Priscilla Justi, como as temperaturas ainda estão oscilando, há a possibilidade da sétima etapa da ação ser realizada também na terça-feira, com encerramento na quarta-feira pela manhã (13). “Depende dos alertas meteorológicos emitidos pela Defesa Civil do município, que mantém uma articulação com a Superintendência de Política de Direitos Humanos e de Proteção Social Especial”, disse.

A noite de sábado, a mais fria do fim-de-semana (9), foi a que totalizou o maior número de acolhimentos, com 70 pessoas, já que no decorrer da madrugada de domingo as temperaturas chegaram a 6,8ºC na Capital.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, no dia 28 de maio, esta foi a primeira vez que o Ponto de Apoio funcionou no fim-de-semana. Para dar suporte ao trabalho das equipes que estão atuando no Parque Ayrton Senna, o Centro POP também permaneceu aberto sábado e domingo, reforçando o atendimento às pessoas em situação de rua, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ao todo foram oferecidas 343 refeições, entre café-da-manhã, almoço e lanche da tarde. O jantar é servido no Ponto de Apoio. A SAS, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) vem intensificando, desde maio, as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

A abertura do Ponto de Apoio segue resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC, conforme alertas emitidos pela Defesa Civil Municipal.

