Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Plenário vota oficialização do nome da Lei Maria da Penha na quarta

A pauta do Plenário desta quarta-feira (13) tem dois projetos voltados para os direitos da mulher. Um deles é o Projeto de Lei (PL) 5.178/2023 , d...

11/08/2025 15h38
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Outro projeto cria o Selo Cidade Mulher destinado a municípios com políticas destinadas ao bem-estar feminino - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Outro projeto cria o Selo Cidade Mulher destinado a municípios com políticas destinadas ao bem-estar feminino - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A pauta do Plenário desta quarta-feira (13) tem dois projetos voltados para os direitos da mulher. Um deles é o Projeto de Lei (PL) 5.178/2023 , da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que confere oficialmente à Lei 11.340, de 2006 , o nome da farmacêutica cearense Maria da Penha, que ficou paraplégica após tentativa de assassinato pelo ex-marido.

Em busca de justiça, ela denunciou o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando que o país foi conivente com o criminoso. A comissão interamericana, então, responsabilizou o Brasil pela violação dos direitos de Maria da Penha e recomendou o aprimoramento da legislação.

O projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos (CDH) com relatório do senador Flávio Arns (PSB-PR). Para ele, a lei simboliza a luta e a redenção de Maria da Penha, que batalhou incansavelmente por justiça, e representa um marco no combate à violência doméstica e familiar.

Apesar de a lei ser bastante popular, o nome da homenageada não consta na ementa. Laura Carneiro lembra que, muitas vezes, as leis ganham nomes que as identificam, mas tais nomes são como “apelidos”, não se constituindo em nomes oficiais. Ao prever a inserção do nome Maria da Penha na ementa, argumenta a deputada, o projeto torna oficial o nome daquela que talvez seja a mais famosa das leis que carregam um nome.

Selo

A pauta também traz outro projeto voltado aos direitos da mulher: o PL 2.549/2024 , da deputada Nely Aquinos (Podemos-MG), cria o Selo Cidade Mulher, para reconhecer os municípios que se destacarem na execução de políticas públicas para o bem-estar feminino. A proposta foi aprovada na CDH com parecer favorável da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP).

De acordo com a matéria, a avaliação da adesão às políticas públicas para mulheres será feita observando-se cinco critérios:

  • busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens,
  • combate à discriminação,
  • universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado,
  • participação das mulheres em todas as fases das políticas públicas e
  • transversalidade como princípio orientador das políticas públicas.

A votação de projetos voltados à proteção da mulher faz parte do Agosto Lilás , campanha que tem como foco a conscientização e o combate à violência de gênero.

PEC e acordo

Na mesma sessão, os senadores fazem a quinta e última discussão em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 76/2019 . O texto inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. A proposição, do ex-senador Antonio Anastasia (MG), recebeu relatório favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Ainda consta da pauta o projeto que aprova o acordo entre o Brasil e a União Europeia sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração para titulares de passaporte comum (PDL 479/2023 ). O acordo foi assinado em Bruxelas, na Bélgica, em 2021. O relator do projeto é o senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Reserva Porquinhos, dos índios canelas, no Maranhão: projeto prevê consulta aos indígenas para exploração - Foto: Paulo de Araújo/MMA Exploração em terras indígenas está na pauta da CDH
A audiência pública sobre o assunto foi promovida pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Brasil carece de políticas para adutos com doenças raras, aponta debate na CAS
Miguel Uribe, 39, seria candidato à Presidência da Colômbia - Foto: Divulgação/Senado de La República de Colombia Davi lamenta morte de senador colombiano
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
24°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:
23°

Sensação

2.12 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 51 minutos Exploração em terras indígenas está na pauta da CDH
Há 51 minutos Agosto Cinza: MS registra até mil incêndios no mês mais crítico e reforça alerta
Há 51 minutos Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Há 51 minutos Brasil carece de políticas para adutos com doenças raras, aponta debate na CAS
Há 51 minutos Davi lamenta morte de senador colombiano
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 5 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 4 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados