Polícia Civil - MS

Polícia Civil apreende mais de duas toneladas de drogas e prende dois homens em Ponta Porã

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), apreendeu 2.630 qui...

11/08/2025 15h38
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), apreendeu 2.630 quilos de maconha e prendeu dois homens. A ação aconteceu no sábado (9), durante a operação “Protetor”, na rodovia MS-164, próximo ao Assentamento Itamarati, no município de Ponta Porã.

Equipe da DEFRON abordou um caminhão conduzido por um homem de 46 anos e um passageiro de 31. Em checagem aos sistemas policiais, foi constatado que os dois possuíam antecedentes criminais, o motorista por tráfico e o passageiro por roubo.

Diante da alta incidência de transportes de ilícitos na região foi feita vistoria no veículo e encontrada a droga, que estava escondida sob uma carga de farelo de ossos.

Os autores foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e conduzido até à sede da unidade policial em Dourados.

