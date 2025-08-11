Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Relator defende possível derrubada de vetos à nova Lei de Licenciamento Ambiental; ouça a entrevista

O relator do projeto que deu origem à nova Lei de Licenciamento Ambiental , deputado Zé Vitor (PL-MG), afirmou que o Congresso Nacional pode derru...

11/08/2025 14h33
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O relator do projeto que deu origem à nova Lei de Licenciamento Ambiental , deputado Zé Vitor (PL-MG), afirmou que o Congresso Nacional pode derrubar alguns dos vetos presidenciais ao texto aprovado pelos parlamentares. A declaração foi feita nesta segunda-feira (11), em entrevista à Rádio Câmara .

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a nova lei na última sexta-feira (8), com 63 vetos . Para suprir lacunas deixadas, o governo encaminhou ao Congresso uma medida provisória e um projeto de lei.

Sem supresa
Segundo Zé Vitor, parte dos vetos já era esperada, devido a limitações regimentais para corrigir o texto durante a tramitação entre a Câmara e o Senado. Outros, porém, representam divergências de conteúdo em relação ao que foi aprovado pelo Congresso e, na avaliação do parlamentar, podem ser derrubados.

É o caso do veto à transferência de responsabilidades de licenciamento ambiental para os estados. O governo teme uma competição "antiambiental" entre os entes federativos. Zé Vitor criticou o veto. "Nenhum empreendedor se instala aqui ou ali buscando que haja normas ambientais mais brandas."

O deputado também discorda de vetos relacionados à consulta aos órgãos responsáveis pela proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas para empreendimentos que afetem territórios em fase de reconhecimento pela Funai e Fundação Palmares.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Projeto torna hediondos e inafiançáveis crimes de maus-tratos e abandono de pessoas idosas
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Projeto estabelece regras para atendimento a vítimas de acidentes aéreos
Acervo Câmara dos Deputados Hugo Motta promete prioridade a medidas para proteger exportadores e defende diplomacia
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
24°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:
23°

Sensação

2.12 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 51 minutos Exploração em terras indígenas está na pauta da CDH
Há 51 minutos Agosto Cinza: MS registra até mil incêndios no mês mais crítico e reforça alerta
Há 51 minutos Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Há 51 minutos Brasil carece de políticas para adutos com doenças raras, aponta debate na CAS
Há 51 minutos Davi lamenta morte de senador colombiano
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 5 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 4 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados