Polícia Civil identifica autor e recupera grades furtadas da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil recuperou, nesta segunda-feira (11), grades de ferro pertencentes à Prefeitura Municipal, que haviam sido furtadas recentemente.

Os objetos foram encontrados instalados na divisa do terreno de um homem de 41 anos de idade, no bairro Boa Vista. O indivíduo alegou ter recebido o material de um conhecido, acreditando que teria sido encontrado no lixão da cidade.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia e responderá pelo crime de receptação culposa. O material foi restituído ao patrimônio público.