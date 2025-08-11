Whats

Aniversário
Comemoração

No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”

Advogado criminalista de formação reflete sobre a importância da advocacia e seu compromisso com a justiça e a liberdade

11/08/2025 14h27
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

No Dia do Advogado, celebrado nesta segunda-feira (11), o prefeito de Nioaque, André Guimarães, advogado criminalista de formação, fez questão de reforçar o papel essencial da advocacia na construção de uma sociedade justa. Para ele, ser advogado vai muito além de exercer uma profissão: é assumir um compromisso de vida.

Foto: Arquivo Pessoal

“Defender os direitos das pessoas é como um sacerdócio. Não se trata apenas de um contrato, mas de estar ao lado de quem mais precisa, mesmo nos momentos mais difíceis”, afirmou, lembrando a célebre frase de Carnelutti sobre sentar-se “no último degrau da escada ao lado do acusado”.

Guimarães revelou que a experiência no tribunal moldou seu jeito de governar. “O Direito me ensinou a ouvir antes de agir, a conceder o benefício da dúvida e a enxergar a humanidade por trás de cada situação. Na advocacia, e também na política, não cabe precipitação.”

O prefeito foi enfático ao destacar o papel do advogado criminalista como barreira contra abusos de poder: “Quando garantimos que um processo seja conduzido de forma justa, defendemos a própria democracia. O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”.

Ele também compartilhou os desafios da profissão, como enfrentar arbitrariedades e preconceitos, experiências que o ensinaram a liderar sem discriminar. E deixou um recado aos futuros advogados: “Domine a técnica, mas nunca abandone a formação humanista. Leia os grandes clássicos. É ali que estão as chaves para compreender o ser humano em toda a sua complexidade”.

