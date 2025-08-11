Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Mulheres frentistas enfrentam riscos e violação de direitos, dizem debatedores

A rotina das mulheres que atuam como frentistas no Brasil combina jornadas longas, baixos salários, exposição a produtos cancerígenos e situações f...

11/08/2025 13h29
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Paulo Paim e a representante da federação nacional de trabalhadores do setor, Telma Cardia, na audiência pública - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Paulo Paim e a representante da federação nacional de trabalhadores do setor, Telma Cardia, na audiência pública - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A rotina das mulheres que atuam como frentistas no Brasil combina jornadas longas, baixos salários, exposição a produtos cancerígenos e situações frequentes de assédio.

Esses problemas foram relatados por participantes de audiência pública nesta segunda-feira (11) na Comissão de Direitos Humanos (CDH). Representantes de trabalhadoras do setor de postos de combustíveis, da Justiça e do governo apontaram o descumprimento de direitos previstos em lei, como o afastamento de gestantes de áreas insalubres, e a ocorrência de demissões em massa após decisões judiciais que garantiram dois domingos de folga por mês.

O debate foi solicitado ( REQ 48/2025 - CDH ) pela Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo (Fenepospetro) e pela federação da categoria em São Paulo (Fepospetro-SP).

Segundo o senador Paulo Paim (PT-RS), que conduziu a audiência, o setor emprega cerca de 500 mil pessoas, das quais entre 30% e 35% são mulheres.

— É urgente garantir a dignidade no trabalho, a igualdade de direitos e o respeito às trabalhadoras — afirmou Paim.

Gravidez e afastamento

Secretária da Mulher da Fenepospetro, Telma Maria Cardia relatou que muitas gestantes continuam a atuar em áreas de abastecimento, em contrariedade à legislação e a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proíbe a exigência de atestado médico para o afastamento.

— Vi muitas grávidas abastecendo. Isso é um crime contra a mulher e contra o nascituro — disse.

Ela criticou a perda de benefícios como vale-refeição e adicional de periculosidade quando a trabalhadora é afastada. Também denunciou demissões logo após o fim da estabilidade pós licença-maternidade.

Riscos químicos e assédio

A procuradora do Trabalho Cirlene Luiza Zimmermann destacou que a exposição ao benzeno, presente nos combustíveis, pode causar câncer, afetar a fertilidade e provocar abortos espontâneos.

— Proteger a vida também significa eliminar condições que colocam em risco uma gestação desejada — declarou.

A procuradora citou ainda casos de uniformes contaminados lavados em casa, o que descumpre a legislação trabalhista, e pressão patronal para flexibilizar essa exigência.

Denúncias de assédio moral e sexual, muitas vezes associadas ao uso obrigatório de roupas apertadas, também foram recorrentes.

— Essas violências afetam a saúde mental e afastam mulheres do trabalho — alertou Cirlene.

Fiscalização e carência de pessoal

A auditora-fiscal do Trabalho Shakti Prates Borela informou que, de 2024 para cá, mais de 2 mil denúncias relacionadas a postos de combustíveis foram registradas, entre discriminação salarial, ausência de sanitários separados e descumprimento de normas de saúde e segurança.

Segundo ela, a fiscalização é dificultada pela falta de auditores — são cerca de 3,7 mil no país, com mais de 2 mil vagas não preenchidas.

Vulnerabilidade social

Para o coordenador de Direitos Humanos e Empresas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Renan Fabian Lisboa, a combinação de gênero, raça e baixa renda agrava a vulnerabilidade das frentistas.

Ele apresentou dados de 2024 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que registrou mais de 74 mil denúncias de violações de direitos contra mulheres, incluindo tortura psíquica, negligência e exposição a riscos.

A coordenadora-geral de Garantia de Direitos das Mulheres no Trabalho do Ministério das Mulheres, Maria Angelica da Costa, defendeu políticas de permanência das mulheres no emprego e ampliação da rede de creches e casas de repouso para idosos, a fim de permitir a conciliação entre trabalho e cuidados familiares.

— Não é só entrar no mercado de trabalho, é preciso ter condições de permanecer nele com dignidade — argumentou.

Paim com Shakti Borela, do MTE; e Telma Cardia, Maria Aparecida Martins e Laura Santos, de federações do setor - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Paim com Shakti Borela, do MTE; e Telma Cardia, Maria Aparecida Martins e Laura Santos, de federações do setor - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Dia do Produtor Rural foi estabelecido em 1960, no centenário do Ministério da Agricultura - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Senado celebra Dia do Produtor Rural com cobranças por investimento
Para reduzir fila de análise de processos, programa criou bônus para servidores do INSS e médicos peritos federais - Foto: Pedro França/Agência Senado Senado pode votar medida provisória do INSS, que perde validade nesta terça
O texto diminui de 50% para 40% o mínimo de perda de safra para se ter acesso ao Benefício Garantia-Safra - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Projeto facilita acesso de agricultor familiar ao Benefício Garantia-Safra
Nioaque, MS
Atualizado às 13h06
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:
25°

Sensação

1.1 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 minutos Relator defende possível derrubada de vetos à nova Lei de Licenciamento Ambiental; ouça a entrevista
Há 4 minutos Hugo Motta promete prioridade a medidas para proteger exportadores e defende diplomacia
Há 4 minutos Subcomissão especial debate política federal de isenções e benefícios fiscais
Há 4 minutos Polícia Civil identifica autor e recupera grades furtadas da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo
Há 4 minutos Senado celebra Dia do Produtor Rural com cobranças por investimento
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 5 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 4 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados