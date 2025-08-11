Whats

Lia Nogueira anuncia investimentos e relembra trajetória da mãe na Pestalozzi

No corredor da Associação Pestalozzi de Dourados, entre o som das crianças e o vai e vem da equipe, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) voltou ...

11/08/2025 13h29
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

No corredor da Associação Pestalozzi de Dourados, entre o som das crianças e o vai e vem da equipe, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) voltou a um lugar que faz parte de sua própria história. Não apenas como parlamentar que entrega recursos, mas como filha da professora Elza Pedrozo, educadora que marcou a trajetória da instituição e da educação especial em Mato Grosso do Sul.

A ocasião foi dedicada à entrega oficial de uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil, já aplicada na compra de equipamentos, mobiliário e materiais esportivos que irão beneficiar diretamente estudantes atendidos pela instituição.

Para Lia Nogueira, o momento resgatou memórias pessoais e familiares. Filha de uma das precursoras da educação inclusiva no Estado, que atuou como coordenadora da Pestalozzi, a deputada ressaltou o vínculo afetivo com a entidade.“Educação especial faz parte da minha história e da história da minha saudosa mãe, que dedicou sua vida à causa das pessoas com deficiência. Voltar aqui é como revisitar um capítulo importante da minha vida”, afirmou.

Com os recursos da emenda parlamentar, a Pestalozzi de Dourados adquiriu uma TV Smart 4K de 65 polegadas, mesa de pebolim, carteiras escolares adaptadas para crianças e adultos, um computador completo, impressora colorida, bebedouro de 50 litros, halteres de 1kg e 5kg, bolas de basquete e de voleibol, colchonetes, bambolês, kit de badminton, petecas, jogos de coletes, uniformes coletivos e um refrigerador de quatro portas com capacidade de 1.300 litros.

A presidente da entidade, Dorca Soares de Lima Brito, agradeceu o apoio e destacou que o recurso rendeu e permitiu a aquisição de diversos itens importantes para o atendimento dos alunos.

Durante a visita, Lia Nogueira também anunciou o compromisso de destinar novas emendas à Pestalozzi em 2026, reforçando a continuidade da parceria. “É uma instituição que realiza um trabalho de excelência, digno de respeito e reconhecimento. A Pestalozzi faz parte da minha história e sempre terá espaço no meu mandato”, declarou.

A Pestalozzi, em Dourados, é referência no atendimento educacional especializado, oferecendo suporte pedagógico e terapêutico a crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla. A entidade atua em sintonia com políticas públicas de inclusão, integrando educação, esporte, saúde e assistência social.

