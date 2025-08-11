Campo Grande conquista prêmio nacional por tornar o centro mais humano e acessível

O coração de Campo Grande está mais vivo, bonito e pronto para receber quem caminha por suas ruas — e essa transformação agora ganhou reconhecimento nacional. A capital sul-mato-grossense conquistou o Prêmio Cidade Caminhável 2025, na categoria Cidades Grandes, com o projeto Viva Campo Grande II – Requalificação do Microcentro, realizado pela Prefeitura.

A requalificação da região central teve foco no pedestre, na mobilidade ativa e na reconquista dos espaços públicos. O prêmio reforça a importância de iniciativas que aproximam as pessoas da cidade e tornam o espaço urbano mais humano, seguro e convidativo para todos.

Foram revitalizadas mais de 80 quadras do microcentro, com 35 km de calçadas acessíveis, instalação de 400 rampas para cadeirantes, piso tátil e rebaixamento de guias. Bancos, lixeiras e outros 78 conjuntos de mobiliário urbano agora tornam o passeio mais confortável, enquanto 1.300 novas árvores ajudam a refrescar o ambiente e convidam a população a permanecer mais tempo no centro. A sinalização também foi redesenhada, garantindo mais segurança e orientação para quem anda a pé.

Essas mudanças já mostram resultados: o fluxo de pedestres saltou de 17,4 mil pessoas por dia em 2018 para quase 21 mil em 2023. E não se trata apenas de números — o centro voltou a conectar, de forma fluida e agradável, áreas comerciais, históricas e de serviços, fortalecendo a economia local e tornando a cidade mais inclusiva.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Esse reconhecimento nacional é motivo de orgulho para Campo Grande e reforça a importância de continuarmos investindo em ações que valorizem o pedestre, a mobilidade e a qualidade de vida no centro da cidade. Nosso compromisso é seguir fazendo o que precisa ser feito para que a Capital seja cada vez mais acolhedora e acessível para todos”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

O prêmio é promovido pelo Instituto Caminhabilidade, em parceria com a Walk 21 e apoio da Urban95, e reconhece projetos que tornam ruas e praças mais seguras e atrativas para pedestres. Nesta edição, avaliando iniciativas concluídas entre 2023 e 2024, Campo Grande dividiu o pódio com Natal (RN) e Anicuns (GO). As cidades premiadas ainda ganharão espaço em um webdocumentário, episódios especiais de podcast e acesso a uma rede nacional de troca de experiências sobre mobilidade ativa.

O anúncio foi feito em 8 de agosto, no Dia do Pedestre, reforçando a importância de se investir em deslocamentos mais seguros, saudáveis e sustentáveis. Para Campo Grande, o reconhecimento vem como um incentivo para seguir transformando o espaço urbano e fortalecendo o vínculo das pessoas com a cidade.