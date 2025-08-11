Polícia Militar divulga resultados da Operação Falcão na zona rural de Corumbá

Campo Grande (MS), agosto de 2025 – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu), com o apoio da Polícia Militar Ambiental de Corumbá e do 6º Batalhão de Polícia Militar, conduziu a terceira edição da Operação Falcão na região do Pantanal sul-mato-grossense. O principal objetivo da ação foi fortalecer a presença policial e combater de forma qualificada os crimes de abigeato (furto de gado), além de furtos e roubos de insumos e equipamentos agrícolas.

Resultados da Operação:

Ao longo de 2025, a operação aconteceu no norte do estado com foco na região rural da cidade de Sonora, no centro do estado nas cidades de Sidrolândia e Terenos, além da última edição da operação na região do Pantanal.

A somatória dos resultados alcançados durante as operações foram:

41 cabeças de gado recuperadas

28 Armas de fogo apreendidas

8 veículos recuperados

16 mandados de prisão cumpridos

79 autores detidos e conduzidos à delegacia, sendo 65 em flagrante delito

2 autores de furto de gado presos

1 autor de homicídio preso, com apreensão de arma de fogo

Crimes Ambientais e Contrabando:

3 toneladas de adubo de origem irregular apreendidas

73 pneus e 2 rodas de procedência ilícita apreendidos

4532 pacotes de cigarros apreendidos

Apreensão de 2.134,27 kg de drogas sendo:

– Maconha: 1868,68 kg

– Skank: 148,26 kg

– Pasta Base: 1 kg

– Haxixe: 116,33 kg

Com essas ações,estima-se um prejuízo de R$ 7.115.500,00 aos criminosos, considerando as apreensões de drogas, produtos furtados e contrabandeados.

A operação vem cumprindo seu objetivo de proporcionar maior tranquilidade à população rural, além de enfraquecer as organizações criminosas que atuam no estado. A continuidade do trabalho de segurança no campo segue como uma prioridade para as autoridades estaduais.

Operação Falcão integra o Programa Campo Mais Seguro

A operação faz parte do Programa Campo Mais Seguro, coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e desenvolvido pela Polícia Militar por meio do BPMRu. O programa visa proteger a vida, o patrimônio e a produção no campo, contando com ferramentas como:

Rede de Vizinhos em Alerta ;

; Visitas técnicas para análise de risco ;

; Mapeamento de pontos vulneráveis com uso de tecnologia ;

; Cadastro georreferenciado de propriedades, com informações úteis para a atuação policial.

Atualmente, cerca de17.200propriedades estão cadastradas em todo o estado, e a expansão dessa rede continua sendo prioridade da corporação.

Denúncia e participação da comunidade

A Polícia Militar reforça a importância da participação ativa da sociedade na construção de uma zona rural mais segura. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181, disponível 24 horas por dia.

Produtores interessados em aderir ao Campo Mais Seguro ou obter mais informações podem entrar em contato com o Batalhão de Polícia Militar Rural pelo WhatsApp: (67) 99202-1116.

Assessoria de Comunicação do BPMRu

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul