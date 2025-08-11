Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar reforça efetivo em Alcinópolis com chegada de novos soldados

Coxim (MS) – Na manhã desta segunda-feira (11), o Pelotão da Polícia Militar de Alcinópolis passou a contar com o reforço de quatro novos soldados,...

11/08/2025 13h29
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Na manhã desta segunda-feira (11), o Pelotão da Polícia Militar de Alcinópolis passou a contar com o reforço de quatro novos soldados, que se juntam ao efetivo para fortalecer a atuação da corporação no município.

Com o aumento do quadro, será possível intensificar o policiamento ostensivo, garantindo maior presença em vias públicas, praças e pontos turísticos, o que deve contribuir para ampliar a sensação de segurança tanto para a população local quanto para visitantes.

O comandante do Pelotão, Tenente Tenório, destacou que a chegada dos militares recém-formados representa um importante avanço nas ações de prevenção e combate a crimes, além de reforçar o atendimento das demandas específicas da cidade.

Com essa integração, a Polícia Militar reafirma seu compromisso de proteger e servir, atuando com profissionalismo, dedicação e proximidade junto à comunidade de Alcinópolis.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil identifica autor e recupera grades furtadas da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo
Lia Nogueira anuncia investimentos e relembra trajetória da mãe na Pestalozzi
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar divulga resultados da Operação Falcão na zona rural de Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 13h06
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:
25°

Sensação

1.1 km/h

Vento

14%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 minutos Relator defende possível derrubada de vetos à nova Lei de Licenciamento Ambiental; ouça a entrevista
Há 4 minutos Hugo Motta promete prioridade a medidas para proteger exportadores e defende diplomacia
Há 4 minutos Subcomissão especial debate política federal de isenções e benefícios fiscais
Há 4 minutos Polícia Civil identifica autor e recupera grades furtadas da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo
Há 4 minutos Senado celebra Dia do Produtor Rural com cobranças por investimento
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 5 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 4 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados