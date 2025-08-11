Polícia Militar reforça efetivo em Alcinópolis com chegada de novos soldados

Coxim (MS) – Na manhã desta segunda-feira (11), o Pelotão da Polícia Militar de Alcinópolis passou a contar com o reforço de quatro novos soldados, que se juntam ao efetivo para fortalecer a atuação da corporação no município.

Com o aumento do quadro, será possível intensificar o policiamento ostensivo, garantindo maior presença em vias públicas, praças e pontos turísticos, o que deve contribuir para ampliar a sensação de segurança tanto para a população local quanto para visitantes.

O comandante do Pelotão, Tenente Tenório, destacou que a chegada dos militares recém-formados representa um importante avanço nas ações de prevenção e combate a crimes, além de reforçar o atendimento das demandas específicas da cidade.

Com essa integração, a Polícia Militar reafirma seu compromisso de proteger e servir, atuando com profissionalismo, dedicação e proximidade junto à comunidade de Alcinópolis.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM