Polícia Militar recebe reforço para policiamento em Rio Verde

Coxim (MS): Na manhã desta segunda-feira (11), a Polícia Militar em Rio Verde de Mato Grosso recebeu cinco novos Soldados, que passam a integrar o efetivo da unidade.

Os militares foram oficialmente apresentados ao Prefeito Réus Fornari, em ato que simboliza o compromisso da PMMS com a segurança e o bem-estar da população.

Durante a apresentação, foi destacada a importância estratégica desse reforço diante das características de Rio Verde de Mato Grosso como município turístico, que recebe grande fluxo de visitantes ao longo do ano.

O incremento no efetivo permitirá ampliar as ações de policiamento ostensivo, com mais presença nas ruas, praças e pontos turísticos, fortalecendo a sensação de segurança para moradores e turistas.

O Comandante da Companhia, Capitão Calvi, ressaltou que a chegada dos novos policiais representa um ganho significativo para a prevenção e repressão de ilícitos, contribuindo para a preservação da ordem pública e para o atendimento de demandas específicas do município.

Com a integração dos Soldados recém-formados, a Polícia Militar reforça seu compromisso de proteger e servir com dedicação, profissionalismo e proximidade da comunidade.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM