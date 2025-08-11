Deputado "filho da escola pública" apresenta entregas para Dourados no Dia do Estudante

Nesta segunda-feira (11 de agosto de 2025), Dia do Estudante e da Leitura, o deputado Renato Câmara apresentou um balanço da atuação em educação no município. Ao longo de três mandatos, a área consolidou-se como a segunda mais contemplada por suas entregas, atrás apenas da saúde — coerente com a trajetória de quem se define como “filho da escola pública”. Pelo retrato atual da rede, Dourados conta com 46 escolas municipais, 39 CEIMs e 18 unidades conveniadas, além de 24 escolas da rede estadual.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Ar-condicionado entregue para Escola Estadual Presidente Vargas.

De 2015 a 2025, as intervenções priorizaram reformas e melhorias que impactam a sala de aula na prática: climatização de ambientes, modernização de laboratórios e salas de informática, aquisição de materiais permanentes, atualização de iluminação e bebedouros nas áreas comuns, adequações de auditórios e cozinhas escolares, além de equipamentos esportivos e da implantação de uma quadra de beach tennis. Em 2015, foram atendidas Casa Criança Feliz, E.E. Vilmar Vieira Matos, E.E. Antônia da Silveira Capilé, Escola Municipal Indígena Araporã e a Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados, com foco em climatização e apoio ao uso pedagógico.

Em 2016, a E.E. Ministro João Paulo dos Reis Veloso e a Escola Castro Alves receberam ar-condicionado, enquanto a E.E. Floriano Viegas Machado foi contemplada com material permanente; no mesmo ciclo, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (FAPEMS) também foi apoiada com estrutura e equipamentos. Em 2017, houve aquisição de material permanente para a rede municipal por meio da prefeitura. Em 2019, além do novo atendimento à FAPEMS, houve recurso específico ao Instituto Federal de Dourados para material permanente e equipamentos. Em 2020, a Escola Aurora Pedroso de Camargo modernizou salas com ar-condicionado e computadores, e o Clube Paradesportivo Monte Sião recebeu equipamentos para o esporte escolar.



Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Na E.E. Vilmar Vieira Matos, Renato joga tênis de mesa com aluno — esporte e escola juntos no 11 de agosto. Em 2023, o CEIM Ivo Benedito Carneiro foi atendido em duas ocasiões com materiais permanentes e o Instituto Fuziy recebeu equipamentos de apoio às atividades educativas. Em 2024, a EEPG Floriana Lopes equipou auditório e cozinha; a Escola Estadual Cel. Firmino Vieira recebeu informática e climatizador; a E.E. Abigail Borralho ampliou o esporte; e a Escola Estadual Presidente Vargas instalou ar-condicionados, bebedouros e luminárias e a EEPSG Ministro João Paulo Reis Veloso estruturou laboratório de audiovisual e reforçou materiais esportivos. Segundo o diretor da escola Reis Veloso, professor José Roberto de Oliveira, a chegada desses novos espaços transforma o ambiente escolar. “Essa conquista só foi possível graças às emendas parlamentares do deputado Renato Câmara. A escola agora pode oferecer uma formação mais ampla, conectada com o presente e o futuro dos nossos estudantes”, afirmou. Em 2025, seguem contempladas a EMPEPG Loide Bonfim Andrade, a EEPG Maria da Glória Muzzi Ferreira e a própria EEPSG Ministro João Paulo Reis Veloso. Hoje, o laboratório de audiovisual está em operação e a quadra de beach tennis funciona regularmente, conectando leitura, linguagem, tecnologia e prática esportiva no cotidiano escolar. A agenda de 2025 também inclui a intermediação do deputado junto ao senador Nelsinho Trad para a reforma geral da quadra de esportes da Escola Municipal Armando Campos Belo, no valor de R$ 600.000, e para o Projeto Educart voltado às escolas municipais de Dourados, no valor de R$ 100.000.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Escola Estadual Reis Veloso passa a contar com estúdio de produção audiovisual viabilizado por emenda do deputado Renato Câmara. “Sou filho da escola pública; fui prefeito e, hoje, no meu terceiro mandato como deputado, reafirmo que a educação é o nosso caminho. Em Mato Grosso do Sul, todo jovem pode alcançar seus objetivos com dedicação e determinação. Nosso ensino é consistente e, enquanto eu tiver a responsabilidade de representá-los, continuará a avançar. Ao longo desses três mandatos, destinamos quase R$ 1 milhão para qualificar a estrutura das escolas de Dourados — para que leitura, tecnologia e esporte façam parte do cotidiano de quem aprende”, afirmou Renato Câmara.

