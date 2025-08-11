Polícia Militar prende homem por ameaça e porte ilegal de arma de fogo em Sonora

Coxim (MS): Na madrugada de hoje (11/08), a Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, no centro de Sonora.

A equipe de serviço foi acionada para atender a ocorrência na Rua Dr. Wilson Barbosa Martins, após uma mulher denunciar que seu ex-marido estaria ameaçando seu irmão com uma espingarda.

Ao chegar ao local, os militares localizaram o suspeito e, durante a abordagem, apreenderam uma espingarda calibre .22 e 45 munições do mesmo calibre.

A vítima, um homem de 31 anos e irmão da ex-companheira do autor, relatou que o suspeito chegou embriagado para entregar o filho que tem com sua irmã, falando alto.

Ao pedir que baixasse o tom de voz, iniciou-se uma discussão. O suspeito teria então ido até sua residência e retornado armado, momento em que foi necessário um confronto físico para desarmá-lo.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a arma e as munições apreendidas, para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM