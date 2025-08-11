Whats

Nioaque reforça transporte de pacientes com nova frota de veículos zero km

Nova frota garante mais segurança e conforto no transporte de pacientes que buscam atendimento fora de Nioaque

11/08/2025 12h04
Por: Gabriela Rufino
Divulgação Prefeitura de Nioaque
Divulgação Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque entregou nesta segunda-feira (11) oito veículos zero quilômetro para reforçar a frota da Saúde, destinados ao transporte de pacientes que precisam se deslocar a outros municípios para exames, consultas e tratamentos especializados.

Segundo o prefeito André Guimarães, a renovação da frota traz mais conforto, segurança e agilidade para os usuários do serviço. “Nossa população que depende do transporte para atendimento médico fora do município, muitas vezes enfrentando longas viagens, agora conta com veículos novos e confortáveis. É uma grande conquista oferecer mais qualidade e dignidade a quem mais precisa”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes, destacou a importância dos novos carros para o cotidiano dos pacientes. “Oferecer um transporte seguro e de qualidade é fundamental para quem já passa por um momento delicado de saúde. Esses veículos representam mais tranquilidade e reforçam o cuidado que queremos proporcionar em toda a rede municipal”, ressaltou.

Os veículos foram adquiridos por meio de aluguel, modelo que garante rapidez na substituição em caso de problemas mecânicos, eliminando custos com manutenção e evitando interrupções no atendimento.

Com essa iniciativa, a Prefeitura reafirma seu compromisso em investir em soluções que valorizam o bem-estar e a segurança dos pacientes, fortalecendo o sistema de saúde local.

