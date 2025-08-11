Primt transforma vidas em Campo Grande e bate recorde de capacitações em 2025

O Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), da Prefeitura de Campo Grande, está ressignificando a trajetória de milhares de trabalhadores que antes não tinham oportunidades em entrevistas de emprego. Em 2025, o programa registrou recorde no número de certificados emitidos no Ciclo Anual de Capacitação: 1.462 beneficiários concluíram os cursos, crescimento de 23% em relação a 2023.

Criado há 14 anos — inicialmente como Proinc — o Primt já atendeu cerca de 80 mil pessoas. A política pública foi estruturada com supervisão do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Prefeitura. Duas revisões legais moldaram o formato atual, estabelecido pela Lei n° 7.074/23, que define a colaboração mútua entre beneficiários e o Poder Público.

Em 2025, o programa conta com 2.050 beneficiários, número que respeita o limite de 15% do efetivo total da Prefeitura. Todos participam de capacitações com carga mínima de 80 horas/aula anuais, requisito para renovação do contrato.

Segundo o diretor-presidente da Funsat, João Henrique Lima Bezerra, a qualificação é a base da estratégia de transformação social do programa.