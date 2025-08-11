Polícia Civil suspeito de dupla tentativa de homicídio ocorrida em saída de casa noturna no centro de Dourados

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Uma ação conjunta entre o SIG/NRI e a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados resultou na prisão em flagrante de um indivíduo responsável por uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na saída de uma casa noturna localizada na área central da cidade de Dourados durante a madrugada deste sábado (9).

Em razão do ataque, dois homens foram alvejados, sendo um na barriga e outro no joelho. Eles foram socorridos ao Hospital da Vida, tendo sido liberados após procedimentos médicos.

Após uma série de diligências realizadas durante o mesmo dia, policiais civis conseguiram localizar o suspeito na residência da sua mãe já no período da tarde. Ele estava cumprindo regime semiaberto e havia recebido o benefício de saída temporária em razão do feriado de dia dos pais. Na sequência, a equipe também localizou a arma de fogo utilizada, um revólver calibre .38.

O homem foi detido e conduzido à sede do SIG/Dourados, onde foi autuado em flagrante.

De acordo com sua versão, o crime se deu em decorrência de uma confusão ocorrida por causa de um balde de cerveja no interior da boate, que se arrastou para o lado de fora e levou o autor a disparar contra o veículo onde as vítimas se encontravam.