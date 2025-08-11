Homem é preso em flagrante após atropelar e matar a esposa em Cassilândia

A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem (25 anos) suspeito de ter matado intencionalmente a esposa (25 anos) por meio de atropelamento. O fato ocorreu na noite de sábado (09) e está sendo investigado como feminicídio, pela Delegacia de Cassilândia-MS.

De acordo com as informações levantadas, as equipes policiais foram acionadas após uma denúncia relatando uma discussão entre um casal. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher já em óbito, vítima de atropelamento. O veículo utilizado, um automóvel modelo VW Gol, colidiu com um muro logo após o impacto.

Durante a análise preliminar da cena, foi constatada a ausência de marcas de frenagem, o que reforça a suspeita de que o atropelamento tenha sido intencional. O condutor do veículo, companheiro da vítima, foi localizado no interior de sua residência, próxima ao local dos fatos, e recebeu voz de prisão em flagrante.

Durante as diligências, uma testemunha presencial forneceu detalhes sobre a dinâmica do ocorrido, compatíveis com os danos verificados no automóvel. Além disso, imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento do fato, contribuindo para o esclarecimento da dinâmica do crime e reforçando os indícios já colhidos pela investigação.

A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos necessários no local, reunindo elementos que irão subsidiar o inquérito policial.

O Delegado Substituto, Igor Duarte Sousa, responsável pelo caso, representou pela prisão preventiva do indivíduo, após reunir todos os elementos materiais e testemunhais relacionados ao crime. O investigado está detido na carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o combate à violência contra a mulher e ressalta que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos canais oficiais, com total garantia de sigilo.