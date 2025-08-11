Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por cárcere privado e ameaças contra companheira grávida em Porto Murtinho

11/08/2025 10h12

11/08/2025 10h12
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira, 08/08, um homem de 43 anos, por manter a esposa em cárcere privado e submetê-la a constantes ameaças e agressões físicas. A vítima, de 25 anos de idade, está grávida de nove semanas.

A ação ocorreu após denúncia anônima. De acordo com as informações reportadas à autoridade policial de Porto Mu

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
rtinho-MS, a jovem estaria sendo mantida contra a vontade em uma fazenda localizada a aproximadamente 60 km do município.

Ao chegarem ao local, os policiais civis encontraram a casa trancada e foram atendidos pela vítima, que estava sozinha. Ao ser informada sobre o motivo da diligência, esta chorou e relatou que o companheiro a trancava diariamente, impedindo-a de sair ou de manter contato com familiares. Segundo ela, as ameaças eram feitas com faca e incluíam promessas de morte contra ela e seus filhos, que vivem em outra cidade.

A mulher contou ainda que vinha sofrendo agressões desde maio deste ano e que a situação piorou em junho, após a mudança para uma fazenda onde o autor trabalhava. A vítima contou que sofreu episódios de enforcamento e além disso o autor bateu a cabeça dela contra a parede, tendou esfaqueá-la e destruir o celular dela. 

No dia 04 de agosto, durante consulta de pré-natal ela relatou ter se sentido intimidada pelo olhar fixo do autor, que a acompanhou e não permitiu que conversasse sozinha com a equipe médica. Diante da gravidade dos fatos, os investigadores retiraram a vítima do local e acionaram o gerente da fazenda, que localizou o indivíduo no campo.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho. No momento da abordagem, ele portava um facão com bainha e uma chaira. 

