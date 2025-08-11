Prefeitura lança hoje o projeto “Cidade da Juventude”

O maior encontro voltado à juventude de Campo Grande já tem data para começar a ser construído. Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura lança o projeto “Cidade da Juventude 2025: Campo Grande te chama para o futuro”, que nos dias 7, 8 e 9 de novembro vai transformar a Vila Morena (altos da Afonso Pena) em um centro de experiências, oportunidades e conexões para jovens, com programação gratuita e aberta ao público. O lançamento, que integra o calendário alusivo aos 126 anos da cidade, será às 18h30 no Ginásio do Instituto Mirim.

A iniciativa reúne esforços da administração municipal, instituições de ensino, empresas privadas, cooperativas, organizações sociais e entidades da sociedade civil, com o objetivo de oferecer, em um só espaço, uma programação diversificada e de impacto direto na formação de jovens campo-grandenses. A proposta contempla ações nas áreas de educação, qualificação profissional, cultura, empreendedorismo, inovação, cidadania e cooperativismo.

A programação contará com praça de alimentação organizada por atléticas universitárias, fortalecendo o protagonismo estudantil e incentivando a geração de renda, além de um ambiente de podcast no coreto central para produção de conteúdo e diálogo com especialistas. Durante o lançamento, serão formalizadas parcerias entre a Secretaria Executiva da Juventude – Sejuv – organizadora do evento, as atléticas e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), ampliando ações de engajamento e iniciativas no campo da educação superior.

“Nossa expectativa para o lançamento é grande. Será um momento simbólico e inspirador, onde vamos apresentar à população e aos parceiros tudo o que está por vir. Mais do que um evento, o lançamento marca o início de uma jornada coletiva rumo a uma nova política de juventude em Campo Grande mais conectada, inclusiva e efetiva”, afirma o secretário da Juventude, Paulo Lands.

A solenidade de lançamento contará com a participação da prefeita Adriane Lopes, vice-prefeita Camilla Nascimento, autoridades, lideranças estudantis, empresários, representantes de universidades, instituições parceiras e cooperativas.

Serviço: Lançamento do projeto “Cidade da Juventude 2025

Data: 11 de agosto (segunda-feira)

Horário: 18h30

Local: Ginásio do Instituto Mirim (Avenida Fábio Zahran, 520 – Vila Carvalho)

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra um arte gráfica com fundo azul com o nome do projeto.