Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Paraguaia, localiza corpo de jovem desaparecida às margens do rio Apa

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Bela Vista-MS localizou, na noite desta sexta-feira, o corpo de Dahiana Ferreira Bobadilla, 24 anos, jovem paraguaia desaparecida no início da semana na cidade de Bella Vista Norte, no Paraguai. A ação contou com a cooperação da Polícia Paraguaia e atuação direta da equipe de investigação local. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil brasileira no dia 07/08/2025, após informações repassadas pelo setor de investigações da Polícia Paraguaia, que apontavam o companheiro da vítima como principal suspeito de um possível feminicídio, seguido da ocultação do cadáver. Inicialmente, as diligências indicaram que o suspeito teria fugido para Sidrolândia-MS, cidade onde reside sua mãe.

No mesmo dia, novas informações davam conta que ele teria confessado à própria mãe o assassinato de Dahiana, informando que havia enterrado o corpo às margens do rio Apa, no município de Bela Vista-MS. Diante da denúncia, uma equipe de investigação da Delegacia de Bela Vista deslocou-se até o local indicado juntamente com a equipe paraguaia. Após buscas em uma área de mata, foi localizada uma pequena faixa de areia com sinais de terra recentemente remexida.

Por volta das 19h, após breve escavação, o corpo de Dahiana foi encontrado com sinais de violência. A causa da morte ainda não foi esclarecida, o que deverá ser solucionado com a conclusão da necropsia a ser feita pelo Instituto Médico Legal. A Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista-MS segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar todas as responsabilidades, em estreita colaboração com as autoridades paraguaias. Inicialmente, o caso é tratado como ocultação de cadáver, ocorrido sob a lei brasileira, sem prejuízo da apuração do crime de feminicídio do lado Paraguaio.