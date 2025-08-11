Whats

Polícia Civil - MS

Em Batayporã, Polícia Civil elucida três furtos e prende o auto

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Batayporã-MS, apurou que, entre os dias 12 e 15 de julho, um indivíduo teria ...

11/08/2025 09h09
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Batayporã-MS, apurou que, entre os dias 12 e 15 de julho, um indivíduo teria praticado três furtos em locais distintos, sendo dois deles com a subtração de bicicletas. Durante diligências investigativas, os policiais civis localizaram o autor e recuperaram praticamente todos os bens furtados, que estavam escondidos no distrito de Casa Verde, município de Nova Andradina-MS. Os objetos foram apreendidos e devolvidos às vítimas.

Diante das provas colhidas, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado. A medida recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi deferida pelo Poder Judiciário, sendo cumprida na última sexta-feira, 08/08.

A Delegacia de Polícia Civil de Batayporã reforça a importância do apoio da população no combate ao crime, colocando à disposição do canal de denúncias: (67) 3443-1268.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

