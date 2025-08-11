Polícia Civil combate tráfico e prende indivíduo sob monitoramento eletrônico em Bataguassu

Na última sexta-feira, 08/08, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Bataguassu, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Jardim Santa Luzia, que resultou na prisão de um indivíduo já monitorado eletronicamente devido a antecedentes criminais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Após denúncia anônima apontar movimentação suspeita em uma residência da região, as equipes policiais realizaram diligências que confirmaram a comercialização ilegal de drogas no local. Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 17 gramas de crack embalados para venda, além de maconha e dinheiro fracionado.

A Polícia Civil reforça o papel fundamental da participação comunitária, incentivando a população a continuar colaborando com denúncias anônimas que auxiliam no combate eficaz ao crime organizado