Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil combate tráfico e prende indivíduo sob monitoramento eletrônico em Bataguassu

Na última sexta-feira, 08/08, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Bataguassu, realizou uma operação de combat...

11/08/2025 09h09
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na última sexta-feira, 08/08, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Bataguassu, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Jardim Santa Luzia, que resultou na prisão de um indivíduo já monitorado eletronicamente devido a antecedentes criminais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Após denúncia anônima apontar movimentação suspeita em uma residência da região, as equipes policiais realizaram diligências que confirmaram a comercialização ilegal de drogas no local. Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 17 gramas de crack embalados para venda, além de maconha e dinheiro fracionado.

A Polícia Civil reforça o papel fundamental da participação comunitária, incentivando a população a continuar colaborando com denúncias anônimas que auxiliam no combate eficaz ao crime organizado

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Paraguaia, localiza corpo de jovem desaparecida às margens do rio Apa
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende traficantes em boca de fumo e recupera celular de idoso furtado para troca por drogas
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em Batayporã, Polícia Civil elucida três furtos e prende o auto
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:

Sensação

1.33 km/h

Vento

59%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 37 minutos Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
Há 38 minutos Mercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em 2025
Há 45 minutos Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Paraguaia, localiza corpo de jovem desaparecida às margens do rio Apa
Há 45 minutos Motta quer pautar projetos sobre proteção de crianças e adolescentes no meio digital
Há 45 minutos Polícia Civil prende traficantes em boca de fumo e recupera celular de idoso furtado para troca por drogas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 4 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 3 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados