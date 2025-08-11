Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende traficantes em boca de fumo e recupera celular de idoso furtado para troca por drogas

A Polícia Civil, por meio da equipe plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC/CEPOL, prendeu três indivíduos e recuperou u...

11/08/2025 09h09
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por meio da equipe plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC/CEPOL, prendeu três indivíduos e recuperou um aparelho celular furtado, neste domingo (10), em Campo Grande.

O crime teve início no UPA CRS Coophavila II, onde a vítima, idoso internado para atendimento médico, emprestou seu celular a outro paciente, identificado como M.G.H., que saiu do local com o aparelho. Ao retornar, M.G.H. afirmou que teria sido roubado, visando enganar o idoso de boa-fé, quando na verdade tinha trocado o aparelho por drogas. Apresentada a ocorrência pela Guarda Municipal, a equipe plantonista da DEPAC realizou diligências investigativas e descobriu o local onde funcionava a boca de fumo em que o aparelho havia sido penhorado.

Diante da informação, o Delegado Plantonista e Investigador de Polícia, com apoio da GCM, se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram C.H.B. e D.L.S.. Com C.H.B., foi encontrada uma pochete contendo 4 porções de cocaína (1,7g), uma balança de precisão, R$ 30,00 e um celular danificado; com D.L.S., foi localizado o celular da vítima, 1 porção de cocaína (1,1g), R$ 35,00 e um dichavador. Ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e receptação.

C.H.B. já respondia por tráfico e usava tornozeleira eletrônica, tendo sido detido muito recentemente na mesma boca de fumo. D.L.S., por sua vez, já tem passagens por homicídio e violência doméstica. M.G.H. foi preso por furto qualificado mediante fraude. Um adolescente também foi ouvido, mas liberado por ausência de elementos de sua participação.

O aparelho celular foi devolvido à vítima, os três autuados foram encaminhados ao sistema prisional, e as drogas, dinheiro e objetos apreendidos serão juntados ao inquérito policial, que visará pormenorizar o esquema criminoso.

