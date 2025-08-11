Whats

Aniversário
Tempo

Sol predomina e calor aumenta ao longo da semana em Nioaque

Previsão indica tempo firme, temperaturas em elevação e baixa umidade durante toda a semana no município

11/08/2025 08h14
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A semana começa com tempo firme e ensolarado em Nioaque, Mato Grosso do Sul, e deve seguir assim até o domingo. Nesta segunda-feira (11), os termômetros marcaram mínima de 10 °C ao amanhecer e máxima de 25 °C à tarde, com céu limpo e baixa umidade relativa do ar.

Nos próximos dias, as temperaturas sobem gradativamente, variando entre 26 °C e 29 °C no meio da semana, enquanto as manhãs continuam frias, com mínimas entre 12 °C e 13 °C. A partir de sexta-feira (15), o calor ganha força, com máximas que devem chegar a 31 °C e, no domingo (17), atingir 34 °C.

Apesar do aumento das temperaturas, as noites e madrugadas ainda terão clima ameno. Moradores e visitantes devem se preparar para dias secos, mantendo hidratação constante e utilizando proteção solar para aproveitar com segurança o inverno ensolarado típico da região.

Dicas Úteis para a Semana

  • Proteção solar é essencial. O sol constante e o aumento gradual das temperaturas exigem uso de protetor, especialmente ao meio-dia.

  • Roupas em camadas. As manhãs e noites frias pedem agasalho leve, especialmente em passeios ao ar livre.

  • Hidratação constante. O ar seco e o calor diurno podem provocar desidratação; leve sempre uma garrafa de água.

  • Atividades externas favorecidas à tarde. Aproveite as temperaturas mais agradáveis entre 10h e 16h para caminhar, fazer exercícios ou curtir a cidade.

