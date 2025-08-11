Mili amplia linha premium com papel higiênico folha quádrupla

Recentemente, a Mili ampliou seu portfólio de papéis higiênicos premium com o lançamento do Mili Soft Air Folha Quádrupla, que alia alta tecnologia e experiência sensorial aprimorada para atender aos consumidores que buscam qualidade superior no dia a dia.

Com quatro folhas ultramacias e a exclusiva tecnologia Soft Air, o novo papel higiênico da marca foi desenvolvido com camadas de ar entre as folhas, formando pequenos bolsões que proporcionam uma maciez surpreendente, além de maior resistência e rendimento. Segundo a empresa, o resultado é uma experiência de uso mais confortável e eficaz, ideal para quem valoriza cuidado e bem-estar.

Ainda de acordo com a Mili, os principais diferenciais do seu novo papel higiênico são:

Folha Quádrupla: mais proteção

mais proteção Tecnologia Soft Air : maciez incomparável

maciez incomparável Textura aveludada: toque premium

toque premium Ultra resistência: mais rendimento

O lançamento reforça o compromisso da Mili em oferecer soluções inovadoras, com produtos que unem desempenho e conforto, mantendo o padrão de qualidade reconhecido da marca. A novidade já está disponível nos principais pontos de venda do país.