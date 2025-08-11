Whats

Aniversário
Economia

Mili amplia linha premium com papel higiênico folha quádrupla

Com quatro folhas ultramacias e a exclusiva tecnologia Soft Air, o novo papel higiênico da marca foi desenvolvido com camadas de ar entre as folhas

11/08/2025 08h04
Por: Gabriela Rufino
Foto: Divulgação / Mili
Foto: Divulgação / Mili

Recentemente, a Mili ampliou seu portfólio de papéis higiênicos premium com o lançamento do Mili Soft Air Folha Quádrupla, que alia alta tecnologia e experiência sensorial aprimorada para atender aos consumidores que buscam qualidade superior no dia a dia.

Com quatro folhas ultramacias e a exclusiva tecnologia Soft Air, o novo papel higiênico da marca foi desenvolvido com camadas de ar entre as folhas, formando pequenos bolsões que proporcionam uma maciez surpreendente, além de maior resistência e rendimento. Segundo a empresa, o resultado é uma experiência de uso mais confortável e eficaz, ideal para quem valoriza cuidado e bem-estar.

Ainda de acordo com a Mili, os principais diferenciais do seu novo papel higiênico são:

  • Folha Quádrupla: mais proteção
  • Tecnologia Soft Air: maciez incomparável
  • Textura aveludada: toque premium
  • Ultra resistência: mais rendimento

O lançamento reforça o compromisso da Mili em oferecer soluções inovadoras, com produtos que unem desempenho e conforto, mantendo o padrão de qualidade reconhecido da marca. A novidade já está disponível nos principais pontos de venda do país.

 
 
