Polícia Civil realiza incineração de cerca 2 toneladas de drogas apreendidas em Bodoquena

Na última sexta-feira, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Bodoquena, com apoio da Delegacia de Miranda realizou a incineração de substâncias ilícitas apreendidas em ações de combate ao tráfico de drogas na região. Foram incineradas mais de 2 toneladas de drogas, incluindo maconha, cocaína e outras substâncias proibidas.
A Delegacia de Bodoquena reforça seu compromisso com a segurança e o combate ao tráfico de drogas na área e mantém um canal para denúncias anônimas: (67) 99235-6544.
