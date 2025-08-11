Policiais civis apreendem carga de contrabando que seria levada para São Paulo

No sábado (9), policiais civis do GARRAS, durante a fiscalização de rodovias, vicinais e estradas clandestinas utilizadas, por contrabandistas, realizaram abordagem do condutor do veículo VW trucado e identificaram a existências de produtos ilícitos no baú.

Ao entrevistar o condutor, este apresentou diversas versões e notas fiscais inconsistentes com a quantidade de material carregado, o que levou os policiais a subirem no caminhão e identificar grande quantidade de fardos de cigarro eletrônico – VAPE e PODE – além de fertilizante, e diversos produtos oriundos de descaminho.

Foram identificados 46 fardos de cigarro eletrônico (POD), 1 fardo de baterias de câmeras, 21 fardos de objetos diversos (óculos, jaquetas, baterias, bugigangas), carga de fertilizantes agrícolas.

A carga foi avaliada em torno de seis milhões de reais, além do veículo, que, segundo o conduto custou R$ 700.000,00.

Segundo o condutor do veículo, de 35 anos, a carga seria distribuída nas cidades do Estado de São Paulo, na região de Lins.

Os produtos serão encaminhados juntamente com o caminhão para Receita Federal para destruição.