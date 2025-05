Para Coronel David, novos equipamentos reiteram preocupação do governo com a segurança

O governador Eduardo Riedel (PSDB) realizou nesta segunda-feira (12) a entrega de novos equipamentos e viaturas às forças de segurança pública, com destaque para investimentos voltados ao corpo de bombeiros e à polícia penal. A solenidade, realizada no 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, em Campo Grande, contou com a presença do deputado estadual Coronel David (PL).

“Segurança pública se faz com investimento, inteligência, valorização desses profissionais. E é o que a gente tem buscado no dia a dia de trabalho, o estado entregar para os nossos profissionais. E em relação aos incêndios florestais, o corpo de bombeiros está preparado para atuar o ano inteiro”, destacou o governador.

Ao todo, foram entregues 20 viaturas específicas para atuação em incêndios florestais e salvamentos, 700 pistolas, 398 coletes balísticos e 13 viaturas destinadas ao fortalecimento da segurança penitenciária.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro, concedeu a palavra ao deputado Coronel David, que falou na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social.

“Nosso corpo de bombeiros e também os policiais penais foram contemplados com viaturas, coletes, pistolas, que certamente vão dar a eles instrumentos necessários para bem cumprir a sua missão. Mais do que a entrega de instrumentos essenciais para o cumprimento da missão das nossas forças de segurança, esse gesto simboliza a preocupação real do governo com a proteção da nossa sociedade e com aqueles que diariamente arriscam a vida por ela”, afirmou o parlamentar.

A polícia penal foi reforçada com a entrega de 13 viaturas, 700 pistolas e 398 coletes balísticos, destinados a fortalecer as escoltas, o transporte de custodiados, a proteção dos servidores e a segurança institucional. As viaturas serão distribuídas entre as unidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas e Dois Irmãos do Buriti.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou que a polícia penal foi contemplada com viaturas equipadas com proteção balística, que serão destinadas às principais unidades do estado. “São veículos de última geração, que oferecem não apenas segurança, mas também conforto aos policiais penais. Eles também estão sendo equipados com coletes, fuzis, pistolas e outros equipamentos de proteção individual, garantindo condições adequadas para o pleno exercício de suas novas atribuições constitucionais”, disse o secretário.

Durante seu discurso, Coronel David destacou que estão em andamento tratativas importantes com o governo do estado no âmbito da valorização profissional, como a regulamentação da Polícia Penal e a revisão dos níveis salariais dos militares estaduais. Ele também mencionou o envio do projeto de lei de autoria do Executivo que concede reajuste salarial linear de 5% aos servidores estaduais, como parte da reposição inflacionária prevista pelo governo.

“Não se faz segurança pública de excelência sem investimento e respeito ao servidor. E é nesse caminho que vamos continuar trabalhando, para que Mato Grosso do Sul siga como referência nacional”, concluiu o deputado.