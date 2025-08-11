Polícia Civil e PRF prendem motorista de ônibus por tráfico de drogas em Dourados

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na sexta-feira (8), uma ação integrada entre policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR e Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão em flagrante de um motorista rodoviário, que transportava significativa quantidade de entorpecentes no bagageiro de um ônibus de empresa de transporte de passageiros, itinerário Ponta Porã x Campo Grande.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, no km 7 da BR-463, no município de Dourados, após informação repassada pela DENAR à PRF sobre possível transporte de drogas no referido veículo. Durante a vistoria, foram localizadas seis malas escondidas sob o elevador de acesso a pessoas com necessidades especiais, contendo 235 tabletes de maconha (182,15 kg) e 61 pacotes de haxixe marroquino (33,0 kg). As bagagens não possuíam identificação que as vinculasse a passageiros.

O motorista, de 44 anos, assumiu a posse das malas e confessou que receberia R$ 2.000,00 pelo transporte de Ponta Porã até Campo Grande. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, sendo conduzido à DEPAC Dourados juntamente com o material apreendido para as providências cabíveis.

O ônibus foi liberado para prosseguir viagem, conduzido por outro funcionário da empresa presente no local. A estimativa é que o prejuízo aproximado ao crime seja em torno de R$ 2.674.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil reais)