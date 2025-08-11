Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil e PRF prendem motorista de ônibus por tráfico de drogas em Dourados

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na sexta-feira (8), uma ação integrada entre policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico...

11/08/2025 08h01
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Na sexta-feira (8), uma ação integrada entre policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR e Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão em flagrante de um motorista rodoviário, que transportava significativa quantidade de entorpecentes no bagageiro de um ônibus de empresa de transporte de passageiros, itinerário Ponta Porã x Campo Grande.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, no km 7 da BR-463, no município de Dourados, após informação repassada pela DENAR à PRF sobre possível transporte de drogas no referido veículo. Durante a vistoria, foram localizadas seis malas escondidas sob o elevador de acesso a pessoas com necessidades especiais, contendo 235 tabletes de maconha (182,15 kg) e 61 pacotes de haxixe marroquino (33,0 kg). As bagagens não possuíam identificação que as vinculasse a passageiros.

O motorista, de 44 anos, assumiu a posse das malas e confessou que receberia R$ 2.000,00 pelo transporte de Ponta Porã até Campo Grande. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, sendo conduzido à DEPAC Dourados juntamente com o material apreendido para as providências cabíveis.

O ônibus foi liberado para prosseguir viagem, conduzido por outro funcionário da empresa presente no local. A estimativa é que o prejuízo aproximado ao crime seja em torno de R$ 2.674.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil reais)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Paraguaia, localiza corpo de jovem desaparecida às margens do rio Apa
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende traficantes em boca de fumo e recupera celular de idoso furtado para troca por drogas
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil combate tráfico e prende indivíduo sob monitoramento eletrônico em Bataguassu
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:

Sensação

1.33 km/h

Vento

59%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 36 minutos Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
Há 38 minutos Mercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em 2025
Há 44 minutos Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Paraguaia, localiza corpo de jovem desaparecida às margens do rio Apa
Há 44 minutos Motta quer pautar projetos sobre proteção de crianças e adolescentes no meio digital
Há 44 minutos Polícia Civil prende traficantes em boca de fumo e recupera celular de idoso furtado para troca por drogas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 4 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 3 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados