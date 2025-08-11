Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Projeto facilita acesso de agricultor familiar ao Benefício Garantia-Safra

O Senado vai analisar um projeto de lei que diminui de 50% para 40% o mínimo de perda de safra para que o agricultor familiar possa ter acesso ao B...

11/08/2025 08h01
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
O texto diminui de 50% para 40% o mínimo de perda de safra para se ter acesso ao Benefício Garantia-Safra - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
O texto diminui de 50% para 40% o mínimo de perda de safra para se ter acesso ao Benefício Garantia-Safra - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O Senado vai analisar um projeto de lei que diminui de 50% para 40% o mínimo de perda de safra para que o agricultor familiar possa ter acesso ao Benefício Garantia-Safra.

Esse benefício foi criado para garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares prejudicados por perdas decorrentes de estiagem ou excesso de chuvas.

O projeto de lei ( PL 1.282/2024 ), de autoria do deputado federal Carlos Veras (PT-PE), foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 16 de julho, e agora está em tramitação no Senado.

A perda se refere ao conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão. O Fundo Garantia-Safra, que oferece o benefício em questão, é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário — que, de acordo com a proposta, poderá definir outras culturas a serem incluídas na iniciativa.

Atualmente, o valor máximo desse benefício é de R$ 1.200 anuais por família, pago em até seis parcelas mensais. O projeto prevê que o valor será definido pelo ministério, com pagamento em até três parcelas mensais, de acordo com a disponibilidade orçamentária.

Além disso, a proposta determina que o pagamento do benefício será feito em parcela única quando houver decreto nacional de situação de emergência ou estado de calamidade pública (ou ainda em razão de pandemia ou epidemia).

O texto também permite ao fundo bancar novas despesas com ações e projetos de convivência com o semiárido, aumento da capacidade produtiva e enfrentamento às mudanças climáticas.

Com informações da Agência Câmara de Notícias

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) é presidida pelo senador Fabiano Contarato - Foto: Roque de Sá/Agência Senado CMA sabatina na terça-feira indicados à Agência Nacional de Águas e Saneamento
Atual diretora no MEC pode assumir vaga deixada por Tiago Mafra dos Santos na Agência Nacional do Cinema - Foto: MEC CE sabatina Patrícia Barcelos para diretoria da Ancine na terça
O senador Mecias de Jesus é relator do projeto do senador Cleitinho - Foto: Roque de Sá/Agência Senado CAE vota na terça abatimento no Fies e incentivos para contratação de aprendizes
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:

Sensação

1.33 km/h

Vento

59%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 36 minutos Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
Há 38 minutos Mercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em 2025
Há 44 minutos Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Paraguaia, localiza corpo de jovem desaparecida às margens do rio Apa
Há 44 minutos Motta quer pautar projetos sobre proteção de crianças e adolescentes no meio digital
Há 44 minutos Polícia Civil prende traficantes em boca de fumo e recupera celular de idoso furtado para troca por drogas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 4 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 3 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados