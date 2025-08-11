Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Policiais civis capturam foragidos por estelionato e violência doméstica em Campo Grande

Na sexta-feira (8), policiais do Grupo de Operações e Investigações – G.O.I, após realizarem levantamento de informações conseguiram identificar o ...

11/08/2025 08h01
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na sexta-feira (8), policiais do Grupo de Operações e Investigações – G.O.I, após realizarem levantamento de informações conseguiram identificar o paradeiro de um indivíduo foragido da justiça, com dois Mandados de Prisão por crimes de violência doméstica expedidos pelas Terceira vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e Segunda vara de execução penal de Campo Grande, em seu desfavor.

Durante o trabalho de investigação, os policiais conseguiram capturar L.I.A (42), nas imediações do bairro Jd. Panorama.

Após ser capturado, foi encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista da Casa da Mulher Brasileira, a qual realizou o devido cumprimento do Mandado de Prisão, sendo recolhido ao cárcere, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Ainda na sexta-feira (8), policiais do G.O.I, identificaram o paradeiro de um indivíduo foragido da justiça, por condenação definitiva com trânsito em julgado.

Durante o trabalho de investigação, os policiais conseguiram capturar M.F.R.P. (34), nas imediações do bairro Jd. Centro Oeste.

O foragido foi condenado a pena de prisão, com regime inicialmente fechado pela prática do crime de estelionato, sendo que após ser capturado, foi encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista do DEPAC CEPOL, a qual realizou o devido cumprimento do Mandado de Prisão, sendo recolhido ao cárcere, onde permanecerá à disposição da Justiça.

