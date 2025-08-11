Governo de Mato Grosso do Sul entrega primeira Agência Integrada com serviços do Detran e Sejusp

Para reafirmar o seu compromisso com a modernização e a eficiência dos serviços públicos o Governo do Estado entrega nesta segunda-feira (11) a primeira Agência Integrada do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) com o Posto de Identificação da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Publica).

Localizada no 1º piso do Comper Itanhangá, a nova unidade representa um modelo inovador de atendimento, unindo conveniência, agilidade e economia de recursos públicos para o cidadão sul-mato-grossense.

O novo formato da Agência Integrada vai além dos serviços digitais do Detran-MS, ao incorporar um Posto de Identificação. O novo conceito amplia o acesso dos serviços ao cidadão em uma localização central. Isso significa que, em um único local, o cidadão poderá realizar diversas demandas relacionadas a veículos e CNH, e, simultaneamente, emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), conhecida como Novo RG.

A iniciativa alinha-se de forma estratégica com o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 de Mato Grosso do Sul, que busca consolidar o estado como 'inclusivo, próspero, verde e digital'. A Agência Integrada é um exemplo concreto do avanço em direção ao pilar 'Estado Próspero, Inclusivo e Digital', utilizando a integração de serviços para desburocratizar e aproximar o governo do cidadão, otimizando seu tempo e simplificando o acesso a direitos essenciais.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, a parceria com o Detran-MS para a criação da Agência Integrada representa um passo significativo.

“Nosso objetivo é simplificar a vida do cidadão e, com essa nova unidade, estamos levando o serviço de emissão do Novo RG – um documento fundamental para a vida civil – para mais perto da população. Esta integração não apenas otimiza o tempo do cidadão, que agora encontra serviços essenciais em um só local, mas também reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul em construir um 'Estado Próspero' e 'Inclusivo', destaca.

A agência do Comper Itanhangá contará com terminais de autoatendimento do Detran-MS e o Posto de Identificação da Sejusp, que oferece o serviço de emissão do Novo RG. Este modelo de sucesso será expandido para outras localidades.

A próxima Agência Integrada já está definida, será a unidade Marcelino Pires, no centro de Dourados, que além dos serviços do Detran-MS e Sejusp, também integrará a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), servindo como ponto de cadastro para o programa Mais Social, reforçando o pilar 'Estado Inclusivo' ao ampliar o acesso a programas de suporte social.

"Esta Agência Integrada é a materialização de uma gestão pública que olha para o cidadão, para suas necessidades e para a otimização de seu tempo. Com a expertise do Detran-MS em estrutura e atendimento, somamos forças com a SEJUSP para oferecer mais agilidade e comodidade, evitando deslocamentos múltiplos e perda de tempo. É um passo significativo para melhores serviços governamentais ao cidadão, exigência do governador Eduardo Riedel, que usa a tecnologia e a integração para servir melhor e, ao mesmo tempo, promover a economicidade de recursos, algo fundamental para um 'Estado Próspero'", afirma Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS.

Durante o evento de inauguração em Campo Grande, o Detran-MS e a Sejusp também anunciarão os próximos municípios que receberão o novo modelo de Agências Integradas, reiterando o compromisso do Governo do Estado em expandir a eficiência e a conveniência para todos os sul-mato-grossenses.

Serviço:

O quê: Inauguração da 1ª Agência Integrada Detran-MS

11 de agosto (segunda-feira), às 10h

11 de agosto (segunda-feira), às 10h Onde: Comper Itanhangá, 1º piso (Av. Ricardo Brandão, 700 - Itanhangá Park, Campo Grande - MS, 79003-027)

Comper Itanhangá, 1º piso (Av. Ricardo Brandão, 700 - Itanhangá Park, Campo Grande - MS, 79003-027) Contato para a Imprensa: [email protected] e ( 67) 3368-0242

Mireli Obando, Comunicação Detran