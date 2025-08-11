Whats

Mato Grosso do Sul

Governo de MS investe em reformas e ampliações de estruturas educacionais indígenas em Dourados

Localizado na região Sul de Mato Grosso do Sul, o município de Dourados terá dois importantes conjuntos de obras voltados à melhoria da infraestrut...

11/08/2025 06h55
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Localizado na região Sul de Mato Grosso do Sul, o município de Dourados terá dois importantes conjuntos de obras voltados à melhoria da infraestrutura educacional em comunidades indígenas. O anúncio veio acompanhado da homologação de duas licitações para intervenções nas aldeias Bororó e Jaguapiru, totalizando R$ 4,52 milhões em investimentos.

Na Aldeia Bororó, está prevista a reforma de uma escola e do Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM), com orçamento de R$ 2,59 milhões e prazo de execução de 540 dias. Já na Aldeia Jaguapiru, o NAM será reformado e ampliado, ao custo de R$ 1,93 milhão, com prazo de 420 dias para conclusão.

“As intervenções fazem parte de um esforço permanente do governo estadual para melhorar a qualidade da infraestrutura urbana e garantir espaços mais adequados para a educação indígena”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara.

Todas as contratações seguem as regras da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e foram publicadas no Diário Oficial do Estado nos dias 5 e 6 de agosto. A execução das obras será conduzida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

De acordo com técnicos da pasta, as reformas têm o objetivo de modernizar espaços que atendem diretamente estudantes e a comunidade, criando condições mais seguras e funcionais para atividades pedagógicas e culturais.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog
Foto: Chico Ribeiro/Seilog

