Corrida Noturna 190 da PM de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas em Campo Grande

(67) 99142-9066
Estão abertas as inscrições para a Corrida Noturna 190, evento esportivo que integra as comemorações pelos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). A prova será realizada no dia 6 de setembro, com largada às 18h, em frente ao Quartel do Comando Geral da PMMS, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.
A corrida faz parte do Circuito de Corridas 190 Anos, promovido pela corporação em diversas cidades do Estado, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, promover a saúde e aproximar a PMMS da comunidade. A etapa da Capital é uma das mais aguardadas do calendário e deve reunir militares, atletas profissionais e amadores, além da população em geral.
As inscrições seguem até o dia 31 de agosto ou enquanto houver vagas disponíveis, e devem ser feitas exclusivamente pelo site K Mais, site oficial do evento. Os valores variam conforme o lote e a categoria, com preços promocionais para policiais militares (R$ 70,00 + taxa), idosos e doadores de sangue (R$ 80,00 + taxa). O valor integral é de R$ 160,00 + taxa.
Todos os participantes receberão um kit do atleta, contendo camiseta oficial do evento, número de peito com alfinetes, chip de cronometragem eletrônica, meia esportiva, sacochila e brindes de patrocinadores. A entrega dos kits será feita em data e local previamente divulgados pela organização.
A Corrida Noturna 190 contará com percursos de 5 km e 10 km, com premiação para os primeiros colocados nas categorias geral, PMMS e por faixa etária. Todos os concluintes receberão medalha de participação. Além de promover o bem-estar e a qualidade de vida, o evento é também uma homenagem à trajetória da Polícia Militar no Estado de Mato Grosso do Sul.
Confira as datas do Circuito de Corridas da PMMS
A Corrida Noturna 190 é mais do que um evento esportivo: é uma oportunidade de celebrar a história da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde, desafiar seus limites e viver momentos de superação. Participar de uma corrida de rua contribui para o bem-estar físico e mental, além de fortalecer os laços com a comunidade.
Comunicação PMMS
Foto: Saul Schramm/Secom/Arquivo
Sensação
Vento
Umidade