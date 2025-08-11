Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Com foco em fortalecer as estratégias de vigilância e prevenção, SES promove programa de controle da Leishmaniose Visceral no MS

Com o objetivo de fortalecer as estratégias de vigilância, prevenção e controle da Leishmaniose Visceral (LV) em de Mato Grosso do Sul, a SES (Secr...

11/08/2025 05h50
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com o objetivo de fortalecer as estratégias de vigilância, prevenção e controle da Leishmaniose Visceral (LV) em de Mato Grosso do Sul, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da CEVC (Coordenadoria Estadual de Vetores) e Gerência Técnica de Controle de Zoonoses, realiza na próxima quarta-feira (13) uma reunião técnica com os municípios com transmissão de leishmaniose, integrantes do Programa de Controle da Leishmaniose Visceral, promovendo o intercâmbio de experiências entre municípios com diferentes classificações de risco, além de alinhar diretrizes e práticas baseadas em evidências.

A iniciativa visa qualificar os coordenadores e responsáveis pelo setor de zoonoses dos municípios envolvidos nas ações e ampliar o conhecimento técnico, refletindo diretamente na melhoria das ações de controle, prevenção e vigilância da LV e, consequentemente, na proteção da saúde da população sul-mato-grossense.

De acordo com a Técnica da Gerência de Zoonoses da SES, Letícia Mathias, o evento busca tornar os profissionais mais sensíveis estimulando a detecção precoce dos pacientes com LV e a busca de tratamento oportuno, evitando assim o agravamento dos pacientes com a doença. “Buscamos ampliar a visão dos profissionais referente a saúde única, enfatizando a integração entre a saúde humana, animal e ambiental. Os três estão interligados e se influenciam mutuamente, sendo necessário um esforço conjunto para promover a saúde de todos”, ressalta.

De 2020 a 2024, Mato Grosso do Sul registrou 2.243 suspeitos, sendo 705 casos confirmados de Leishmaniose Visceral, com a maior parte concentrados em Campo Grande (320), Três Lagoas (78) e Corumbá (49). No mesmo período, 59 pacientes foram a óbitos pela doença.

A Leishmaniose está entre as dez principais Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN), com milhões de pessoas infectadas no mundo. As ferramentas de prevenção e controle disponíveis são limitadas, logo, as pessoas expostas devem tomar medidas para reduzir o contato com o vetor (mosquito palha). Além disso, devem ser implementadas ações de vigilância levando em consideração a estratificação de risco para a doença.

Cuidados para prevenir a Leishmaniose:

  • Limpeza periódica dos quintais retirando matéria orgânica em decomposição (folhas, frutos, fezes de animais, entulhos) evitando umidade do solo e consequentemente a proliferação do mosquito palha (transmissor da doença);
  • Uso métodos repelentes em cães (coleiras impregnadas com deltametrina 4% ou spot on) e estímulo da posse responsável;
  • Uso de repelentes em seres humanos e telas mosquiteiras em portas e janelas;
  • Não se expor em horários de atividade do vetor (crepuscular e noturno).

E em caso de sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Dia D de Combate à Leishmaniose Visceral

No dia 10 de agosto, a campanha Dia D de Combate à Leishmaniose Visceral mobilizará os municípios do Estado com atividades para conscientizar a população sobre a doença.

Serão realizadas atividades de mobilização, com o objetivo de orientar sobre:

  • Sintomas da leishmaniose visceral
  • Formas de prevenção e controle da doença

A iniciativa busca alertar a comunidade sobre os riscos da leishmaniose e reforçar a importância da prevenção para a saúde pública.

Helton Davis, Comunicação SES

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação Sol predomina e calor aumenta ao longo da semana em Nioaque
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Censo inédito da Saúde entra em fase de campo em MS com coleta em mais de 6 mil serviços
© Fernando Frazão/Agência Brasil Agora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingo
Nioaque, MS
Atualizado às 06h05
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:

Sensação

1.33 km/h

Vento

59%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 35 minutos Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
Há 37 minutos Mercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em 2025
Há 43 minutos Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Paraguaia, localiza corpo de jovem desaparecida às margens do rio Apa
Há 43 minutos Motta quer pautar projetos sobre proteção de crianças e adolescentes no meio digital
Há 43 minutos Polícia Civil prende traficantes em boca de fumo e recupera celular de idoso furtado para troca por drogas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 5 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 4 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 3 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados