Com foco em fortalecer as estratégias de vigilância e prevenção, SES promove programa de controle da Leishmaniose Visceral no MS

Com o objetivo de fortalecer as estratégias de vigilância, prevenção e controle da Leishmaniose Visceral (LV) em de Mato Grosso do Sul, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da CEVC (Coordenadoria Estadual de Vetores) e Gerência Técnica de Controle de Zoonoses, realiza na próxima quarta-feira (13) uma reunião técnica com os municípios com transmissão de leishmaniose, integrantes do Programa de Controle da Leishmaniose Visceral, promovendo o intercâmbio de experiências entre municípios com diferentes classificações de risco, além de alinhar diretrizes e práticas baseadas em evidências.

A iniciativa visa qualificar os coordenadores e responsáveis pelo setor de zoonoses dos municípios envolvidos nas ações e ampliar o conhecimento técnico, refletindo diretamente na melhoria das ações de controle, prevenção e vigilância da LV e, consequentemente, na proteção da saúde da população sul-mato-grossense.

De acordo com a Técnica da Gerência de Zoonoses da SES, Letícia Mathias, o evento busca tornar os profissionais mais sensíveis estimulando a detecção precoce dos pacientes com LV e a busca de tratamento oportuno, evitando assim o agravamento dos pacientes com a doença. “Buscamos ampliar a visão dos profissionais referente a saúde única, enfatizando a integração entre a saúde humana, animal e ambiental. Os três estão interligados e se influenciam mutuamente, sendo necessário um esforço conjunto para promover a saúde de todos”, ressalta.

De 2020 a 2024, Mato Grosso do Sul registrou 2.243 suspeitos, sendo 705 casos confirmados de Leishmaniose Visceral, com a maior parte concentrados em Campo Grande (320), Três Lagoas (78) e Corumbá (49). No mesmo período, 59 pacientes foram a óbitos pela doença.

A Leishmaniose está entre as dez principais Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN), com milhões de pessoas infectadas no mundo. As ferramentas de prevenção e controle disponíveis são limitadas, logo, as pessoas expostas devem tomar medidas para reduzir o contato com o vetor (mosquito palha). Além disso, devem ser implementadas ações de vigilância levando em consideração a estratificação de risco para a doença.

Cuidados para prevenir a Leishmaniose:

Limpeza periódica dos quintais retirando matéria orgânica em decomposição (folhas, frutos, fezes de animais, entulhos) evitando umidade do solo e consequentemente a proliferação do mosquito palha (transmissor da doença);

Uso métodos repelentes em cães (coleiras impregnadas com deltametrina 4% ou spot on) e estímulo da posse responsável;

Uso de repelentes em seres humanos e telas mosquiteiras em portas e janelas;

Não se expor em horários de atividade do vetor (crepuscular e noturno).

E em caso de sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Dia D de Combate à Leishmaniose Visceral

No dia 10 de agosto, a campanha Dia D de Combate à Leishmaniose Visceral mobilizará os municípios do Estado com atividades para conscientizar a população sobre a doença.

Serão realizadas atividades de mobilização, com o objetivo de orientar sobre:

Sintomas da leishmaniose visceral

Formas de prevenção e controle da doença

A iniciativa busca alertar a comunidade sobre os riscos da leishmaniose e reforçar a importância da prevenção para a saúde pública.

Helton Davis, Comunicação SES