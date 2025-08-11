MS estará presente no Workshop Brasil Diversa, evento nacional voltado para turismo inclusivo e sustentável

De 10 a 14 de agosto, Mato Grosso do Sul será um dos destaques no Workshop Brasil Diversa 2025, evento nacional voltado à promoção do turismo inclusivo e sustentável. Realizado em Salvador, Bahia, o encontro reunirá cerca de 400 profissionais do trade turístico, operadores, destinos e representantes de diversos segmentos para fortalecer a pluralidade do setor.

A participação sul-mato-grossense contará com palestras de capacitação para agentes de viagens e operadores, destacando o estado como referência em turismo de natureza, experiências autênticas e hospitalidade. O objetivo é posicionar os destinos locais no radar do turismo nacional e internacional, com ênfase em roteiros como Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, é muito importante a presença de MS no evento da Diversa.

“Hoje ela é uma das grandes operadoras brasileiras, com mais de quatro mil gentes de viagens. Então, participar de um workshop voltado para o mercado B2B com nossas capacitações, é muito importante para aumentar o número de agências que tenham informações sobre os nossos destinos, com o objetivo de que subam novos produtos para a prateleira da operadora e de seus parceiros. Estamos contentes em poder participar dessa ação estratégica numa operadora que tem crescido bastante e que a gente entende que vai contribuir para a qualificação do fluxo turístico em MS”.

Além das ações de capacitação, o Mato Grosso do Sul também estará presente nas atividades de networking, buscando ampliar sua rede de parcerias e oportunidades no mercado. A programação do evento inclui painéis temáticos, apresentações culturais, experiências de campo e rodadas de negócios.

O evento

A escolha da Bahia como sede reforça a proposta do evento: um turismo mais plural, diverso e conectado às raízes culturais do Brasil. O Brasil Diversa é considerado uma vitrine para produtos e destinos comprometidos com a inclusão social, o respeito à identidade e à valorização territorial, valores que estão alinhados à política de promoção do turismo adotada pelo Mato Grosso do Sul.

Débora Bordin, Comunicação Fundtur MS

Foto: Lucas Castro/Setesc