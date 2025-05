Dois são presos pela Polícia Civil em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS), por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu nesse fim de semana em Campo Grande, dois homens que estavam com mandado de prisão em aberto.

O primeiro a ser preso foi M.F.S. (24). Ele estava evadido do sistema prisional e foi capturado na sexta-feira (09), no Núcleo Habitacional Universitária.

No dia seguinte, sábado (10), o GOI capturou C.C.D.L. (31). O indivíduo estava com mandado de prisão preventiva em aberto por desobediência, desacato, resistência e ameaça. Ele foi localizado em frente à casa dele, no Jardim Centro Oeste.

Os dois presos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL).