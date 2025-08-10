Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar realizará solenidade de troca de comando do CPA-6 em Coxim

Coxim (MS) – O Comando de Policiamento de Área – 6 (CPA-6) do Alto Taquari e sediado em Coxim, realizará na tarde de amanhã (11/08) a solenidade de...

10/08/2025 21h11
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – O Comando de Policiamento de Área – 6 (CPA-6) do Alto Taquari e sediado em Coxim, realizará na tarde de amanhã (11/08) a solenidade de transmissão de comando.
O evento será presidido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos Garnes.
A cerimônia marcará a passagem do comando do Coronel James Magno Morais Silveira para o Coronel Ozevaldo Santos de Melo.

O Coronel Magno foi o primeiro oficial a comandar o CPA-6, função que exerceu de dezembro de 2023 até julho de 2025, totalizando um ano e sete meses à frente do grande comando.

CORONEL QOPM MAGNO – CORONEL QOPM SANTOS MELO

Já o Coronel Santos Melo assume o CPA-6 após deixar a função de chefe da PM-3 do Comando-Geral da PMMS, órgão do Estado-Maior Geral sediado em Campo Grande.

A solenidade está marcada para as 17h, na Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Coxim (ACIAC), localizada na Avenida Filinto Muller, nº 651, no Centro da cidade.
Assessoria de Comunicação Social – CPA-6

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Sul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-Oeste
© Marcelo Camargo/Agência Brasil São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
10°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima:

Sensação

1.3 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Polícia Militar realizará solenidade de troca de comando do CPA-6 em Coxim
Há 7 horas Sul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-Oeste
Há 8 horas São Paulo tem céu nublado e frio neste domingo
Há 9 horas Agora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingo
Há 10 horas Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 4 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
4
Há 4 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
5
Há 3 dias Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados