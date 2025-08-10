Polícia Militar realizará solenidade de troca de comando do CPA-6 em Coxim

Coxim (MS) – O Comando de Policiamento de Área – 6 (CPA-6) do Alto Taquari e sediado em Coxim, realizará na tarde de amanhã (11/08) a solenidade de transmissão de comando.

O evento será presidido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos Garnes.

A cerimônia marcará a passagem do comando do Coronel James Magno Morais Silveira para o Coronel Ozevaldo Santos de Melo.

O Coronel Magno foi o primeiro oficial a comandar o CPA-6, função que exerceu de dezembro de 2023 até julho de 2025, totalizando um ano e sete meses à frente do grande comando.