Polícia Militar realizará solenidade de troca de comando do CPA-6 em Coxim

Coxim (MS) – O Comando de Policiamento de Área – 6 (CPA-6) do Alto Taquari e sediado em Coxim, realizará na tarde de amanhã (11/08) a solenidade de transmissão de comando.
O evento será presidido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos Garnes.
A cerimônia marcará a passagem do comando do Coronel James Magno Morais Silveira para o Coronel Ozevaldo Santos de Melo.
O Coronel Magno foi o primeiro oficial a comandar o CPA-6, função que exerceu de dezembro de 2023 até julho de 2025, totalizando um ano e sete meses à frente do grande comando.
CORONEL QOPM MAGNO – CORONEL QOPM SANTOS MELO
Já o Coronel Santos Melo assume o CPA-6 após deixar a função de chefe da PM-3 do Comando-Geral da PMMS, órgão do Estado-Maior Geral sediado em Campo Grande.
A solenidade está marcada para as 17h, na Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Coxim (ACIAC), localizada na Avenida Filinto Muller, nº 651, no Centro da cidade.
Assessoria de Comunicação Social – CPA-6
